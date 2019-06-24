〈台北都會〉刺激消費宣導市政 新北擬推「新北幣」

2019-06-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕數位時代來臨，虛擬貨幣成為電子支付的模式之一，繼台東縣及高雄市推出「台東金幣」及「高雄幣」等虛擬貨幣後，新北市政府擬開發「新北幣」，提供獎勵金回饋市民，藉此刺激消費、活絡經濟，並結合市政宣導，不過全案仍在規劃階段。

擬附加在「新北卡」手機App介面

研究發展考核委員會副主委莊榮哲指出，「新北幣」希望附加在「新北卡」的手機App介面上，以點數的概念儲值，串聯各機關資料庫，鼓勵市民使用公共服務設施，並結合行動支付功能，未來研議與商家合作，參加特定活動可獲贈回饋金，用於消費折抵或兌換商品。

研考會初步構想，「新北幣」的基礎應用功能包括消費購物、停車繳費及公益捐款等，未來進一步擴充功能，將「新北幣」與業界流通的虛擬貨幣介接，讓其他平台的點數也能在「新北幣」的特約商家使用，並於電子商務平台進行線上交易，也可協助市政宣傳，或以「新北幣」為誘因，實施線上即時民調，作為政策推動參考依據。

民眾︰應與坊間支付平台做出區隔

不過，現行「新北卡」App的下載人次僅七萬多人，若「新北幣」綁定新北卡，首先應加強推廣App。有民眾認為，坊間已有許多電子支付平台，市府應思考「新北幣」如何突破困境，做出市場區隔，增加使用誘因；也有民眾說，「新北幣」的回饋金點數如果能折抵消費，當然有吸引力，前提是配合的商家要更多元、普及，提高民眾使用意願。

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