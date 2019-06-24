〈台北都會〉嚴管選舉廣告物 基隆修法訂罰則

2019-06-24

〔記者盧賢秀、翁聿煌／綜合報導〕每到選舉，各重要道路掛滿候選人的選舉旗幟布條，基隆市正在修訂廣告物自治條例，將公職人員競選廣告物也納入管理，未來競選布條和旗幟管理會更嚴格，學校、公園、橋梁等都不可以掛競選布條，希望能在今年底審議通過，明年總統與立委選舉就可適用。新北市環保局認為，目前採取強制拆除違規競選廣告物方式，執行效果不錯，暫不跟進。

修訂廣告物自治條例 拚年底通過

基隆市有廣告物自治條例，也有公職人員競選廣告物管理辦法，在選前三十天開放張掛競選廣告物，市區較熱門的路段都插滿候選人旗幟或布條，去年市長、市議員選舉期間，議員批有假公益之名行銷個人選舉之實，且學校周邊或路口都掛滿選舉旗幟，惹人非議。

競選廣告物禁掛處所將增加

基隆市政府環保局長賴煥紘說，環保局正在修訂廣告物自治條例，將公職人員競選廣告物也納入管理，原競選廣告旗幟布條規定不得張掛在行道樹、橋梁、號誌桿和路口十公尺內，未來納入自治條例後，除了行道樹等四項處所外，公園、綠地、名勝、古蹟、學校、圓環等處，甚至妨礙市容、風景或觀瞻處所，也都不同意張掛廣告物，選舉廣告管理將更嚴格。

違規廣告物 可罰1200元至6千元

此外，過去廣告物自治條例等未訂罰則，都依廢棄物清理法開罰，但台南市有民眾不服，經大法官解釋，不能依廢棄物清理法開罰，這段期間違法廣告物只能強制拆除，無法達到遏止作用，因此基隆市廣告物自治條例將增訂罰則，未經申請的違規廣告物可罰一千二百元至六千元。

新北︰強制拆除效果佳 暫不跟進

新北市環保局簡任技正、發言人孫忠偉說，環保局訂有「新北市政府取締違規競選招牌廣告及豎立式廣告設置執行方式」，每次選舉前依期程，訂定選舉競選旗幟設置管理規定，開放一定期間，候選人可設置旗幟，並在候選人領表時一併告知候選人，提醒候選人遵守規定。

孫忠偉說，競選旗幟布條違規查處難度高，也有可能是支持者自行設置，行為人難追查，直接罰候選人易衍生爭議，所以環保局會先限期候選人自行拆除，未拆除者再由環保局逕行拆除，只要是公平執法拆除，大部分候選人皆可配合及贊成環保局做法。

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