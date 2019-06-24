〈北部〉拚宜蘭三級排球 頭城家商將組隊

2019-06-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪國中及礁溪國小排球隊表現優異，全縣卻沒有高中職排球隊可供銜接，外界擔心球員被迫出走，經過協商終於出現轉機，國立頭城家商將成立排球校隊，預計一○八學年度成軍，頭商校長陳琨義希望優秀球員留在家鄉打拚。

礁溪國中小表現優 苦無高中銜接

礁溪國中小學發展排球運動多年，兩校採一條龍方式訓練，今年礁溪國中在國中排球甲級聯賽男子組摘冠，由於宜蘭縣高中職都沒有排球隊，球員奪冠後開心不起來，家長感慨孩子被迫往西部縣市求學，據了解，縣府原先尋求縣內某私立學校接手高中階段訓練，因對場地、教練細節沒有共識，未能成局。

頭商點頭承擔 一○八學年度成軍

「一定要站出來」！縣府、礁溪國中小學及宜蘭縣排球委員會主委蕭錫鑫，最近與頭城家商討論，頭商決定成立排球校隊銜接，陳琨義解釋，礁溪國中小排球採一條龍式訓練，卡在無高中職接手，球員留在宜蘭求學，無法延續國中小學成果，為了回應家長、學生期待，頭商願意出面承擔。

依照頭商規劃，排球校隊招收約十二名學生，可透過免試管道進入頭商普通高中就讀，本屆礁溪國中冠軍隊主力球員，經過溝通都願意留在家鄉繼續打拚。

陳琨義說，頭商排球隊從零開始，但球員在國中小學就有良好基礎，成軍初期優先聘任礁溪國中教練，讓選手無縫接軌，他也會向中央爭取專任教練。

縣府︰補助部分開訓費 協調師資

縣府教育處長王泓翔說，縣府會補助部分開訓費用，另協調排球委員會提供專業師資，一起將宜蘭三級排球做起來，現階段目標是兩年後在甲級聯賽打出好成績。

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