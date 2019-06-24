〈北部〉親子暑期防溺 小小救生員闖關

2019-06-24

〔記者李容萍／平鎮報導〕7至9月是民眾戲水高峰期、溺水事件頻繁，在各級學校放暑假前，消防局第四大隊昨在平鎮區社子埤塘公園舉辦「一日小小消防員─我是救生員」防溺宣導，讓大人帶著孩子一起體驗救生員闖關出任務，寓教於樂。

第四大隊規劃的7大關卡包含，即刻救援、遠離死神、一線C望、打火英雄向前衝、救溺勇士就是我、妙手丹青、眼明手快等，盼能讓小朋友透過實際體驗及闖關，了解消防員的工作內容，同時宣導遇到需要救溺的時刻，首要條件要先確保自身的安全，並牢記救溺的口訣：叫、叫、伸、拋、划。

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