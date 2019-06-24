〈中部〉太空包顧樹頭 老荔枝樹結實纍纍

2019-06-24

〔記者陳建志／台中報導〕全台荔枝今年受到氣候影響，開花平均僅一、二成，收成更是僅約一成，每台斤黑葉荔枝可賣到一百元，不過，太平區興隆里約七分的農地，三年前在台中農改場協助下，利用廢棄的太空包加入木黴菌放在樹頭改良土壤，達到冬天保溫、夏天保濕的效果，成功讓老樹新生，在一片歉收中，讓果園開花達九成，結果更達六到八成，昨天連日本團也到場採果，稱讚荔枝「歐一夕」，未來將推廣到其他果園。

太平區農會理事長林章吉表示，興隆里這塊約七分地的荔枝果園，都是二、三十年的老樹，三年前開始，台中農改場的陳俊位博士帶領團隊進行試驗，以廢棄的太空包加入木黴菌後放在樹頭，因冬天保溫、夏天保濕，成功讓老樹新生，今年在所有荔枝果樹幾乎都歉收下，這片試驗果園可說一枝獨秀，結果率超過六成，希望能擴大推廣到其他果園。

台中農改場埔里分場長陳俊位表示，三年前是以「循環經濟」的概念出發，強調農民先將荔枝果樹砍下的枝條粉碎後做成種植木耳的太空包，團隊再以廢棄的太空包加入木黴菌後，覆蓋在老樹樹頭四周，讓菌自然跑進土壤。

陳俊位強調，讓老樹長出新根吸收養分，加上根部保濕及在樹葉噴灑液肥，讓整區的果園開花達九成，結果率達六到八成，成果豐碩。

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