〈中部〉韓國瑜台中造勢 竟以「公益園遊會」申請

2019-06-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕扯！被列入台中市定遺址的惠來遺址公園「小來公園」，廿二日竟成韓國瑜台中造勢活動場地之一，遺址公園外借辦政治活動引發抨擊；台中市文資處指出，當初承辦單位以「庶民公益園遊會」名義申請，看到變成造勢活動範圍也傻眼，強調未來再出借場地會更審慎把關，只要涉及政治和宗教都不再外借。

遺址公園外借 文資處︰未料變政治活動

對此，民進黨籍台中市議員陳淑華則痛批盧市府「睜眼說瞎話」，韓國瑜造勢活動前市府就大動作封路，小來遺址公園緊鄰造勢現場旁，怎可能不知道，這場造勢活動把現場圍成「特區」，何來庶民，更造成市民交通等不便，另一位民進黨籍台中市議員黃守達也痛斥市定遺址具有文資身分，市府竟能出借作政治性活動？公益活動變造勢晚會明顯名實不副，兩人均指出，小來公園畢竟是遺址公園，無論出借作任何活動本來就須從嚴評估，文資一旦遭破壞誰能負責，將要求文資處說明。

議員批︰市府大動作封路 是睜眼說瞎話

由於這場活動是由國民黨籍議員陳政顯代為申請，事情發生後不少民眾都質疑中市府根本是被議員的政治壓力所致，現在出事了變成公務員要扛？對此，陳政顯則喊冤，當初考量人潮可能超過，多借場地讓民眾有地方休息，但活動申辦名義是高雄主辦單位所訂，他只是代辦租借事務，但也有綠營議員反諷，名稱是高雄訂的，但場地是台中市政府的，租借人是台中市議員，租的人難道不知道自己是不是「辦公益」嗎？

台中市政府表示，小來公園是台中市定遺址公園，市府是在約二週前接到陳政顯「庶民公益園遊會」的申請，因是公園性質，民眾均能使用，因之前也曾外借辦活動，承辦人員未多作聯想，直到廿二日韓國瑜台中造勢大會登場，驚覺可能與之有關，趕到現場看到人潮湧入，當場傻眼。

文資處長李智富昨日趕到現場察看，他表示，因是遺址公園，出借場地前均有特別提醒不能破壞遺址、不能有下挖行為，也須維護清潔，幸好遺址部分保存良好，未見破壞情況；若是遺址受到破壞，將涉文資法，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上、二千萬元以下罰金；經此經驗，未來再外借場地前，會要求申借方出具詳細申辦內容，只要涉及政治和宗教性質的活動，均不會再出借。

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