〈中部〉《南投》循泰王足跡 泰媒體團遊中興新村

2019-06-24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕泰國媒體踩線團近日到南投縣踩線旅遊，由於三年前去世的泰王蒲美蓬年輕時曾到中興新村訪問，因此首次安排踩線團到中興新村漫遊，除在花園午餐品嘗中興新村的小吃，還讓他們到蒲美蓬曾去過的省府大樓和中興會堂。

應南投縣府觀光處之邀來南投縣踩線，泰國媒體踩線團十一名成員上週用五天時間到南投縣景點旅遊，除了遊覽知名的溪頭、清境、杉林溪、日月潭、九族文化村等景點，台灣交通部觀光局駐泰官員建議，增加前任泰王蒲美蓬曾來過的中興新村，因此觀光處安排他們到中興新村進行半天的小旅行。

行程規劃和導覽由「漫遊中興新村e起心旅行」群聚負責，八家文創業者帶他們賞荷花、吃冰棒、體驗協力車逛綠色隧道、中興會堂等景點，中午並在草地上享受「花園餐桌」。

最讓踩線團成員期待的是，泰國人尊崇的前泰王蒲美蓬，五十六年前曾到中興新村參訪過，他先赴省府大樓拜會省主席黃杰，接著黃杰帶他參觀中興會堂，最後蒲美蓬在中興高中門口搭車離去，此次踩線團即循泰王足跡，先後參觀省府大樓、省主席辦公室、中興會堂，團員們都說「很有fu」。

泰國媒體踩線團成員以前都來過南投縣，此次踏勘的景點大多曾玩過，但從未到過中興新村，他們覺得中興新村很有特色，認為值得泰國遊客前來漫遊。

「漫遊中興新村e起新旅行」群聚成員表示，七月將赴泰國參加旅遊伴手禮展，讓更多泰國人認識中興新村。

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