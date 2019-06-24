〈中部〉《彰化》氣候異常 花壇茉莉花減產7成

2019-06-24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣茉莉花最大宗的花壇鄉目前適逢採收期，不料受氣候異常與蟲害等影響，茉莉花苞產量大減七成，創數十年來新高，農會賴以為主的茉莉花茶類、咖啡與香皂等相關產品也都全部減量生產，花農更因收入大減，一片哀嚎。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪指出，該鄉茉莉花栽植分為一般耕作與友善耕作農法，兩者收購價全部飆漲，但也面臨無花可採的慘況，數十年來罕見。

歷年最慘 花價飆漲但無花可採

花壇鄉擁有二十八公頃的茉莉花田，最近逢採收期，田間卻少見農婦下田採收茉莉花苞，原來是今年產量大幅減少。一名花農指出，二○一六年茉莉花苞採收後賣給收購商，每台斤價格為一二○元，當時茉莉花苞產量正常，短短三年時間，因氣候異常影響，茉莉花苞產量逐年遞減，今年還創下有史以來產量最少的一次，收購價飆漲到每台斤一八○元，但就算收購價格衝高，他們也面臨無花可採，大嘆「有價沒花」，收入並沒有增加。

太熱、暴雨加蟲害 花農收入減

農會總幹事顧碧琪指出，茉莉花性喜高溫氣候，但又不能過高，以攝氏二十八度左右最佳，不料今年的氣侯相當異常，在五月時白天溫度動輒逾三十度高得嚇人，夜間的溫度則又比以往為低，早晚溫差過大的結果，造成茉莉花叢普遍不結花苞，此外，茉莉花成長過程雖需要足夠的水分，但今年數度降下暴雨，雨水過多、過大造成茉莉花苞被打落，也是產量損失之一，蟲害則對友善耕作農法有較為明顯影響。

她說，由於氣候異常、雨勢及蟲害等多重因素影響，使得今年茉莉花產量大減七成，創下數十年來新高，一般農法的茉莉花產地收購價飆漲到每台斤一八○元，友善耕作農法收購價更衝高到每台斤五四○元，雙雙創下新高，但因為無花可採，農會相關產品如茉莉花茶類、茉莉花咖啡、茉莉花香皂、茶梅、花蜜與花醋等相關產品全都產量大減，農會面臨無產品可賣，收入來源大減，只能冀望明年產量恢復正常，再創「茉莉花王國」美譽。

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