〈中部〉彰縣府送錶關卡多 老人批刁難

2019-06-24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣衛生局為鼓勵老人多運動，推出「豬年行大運，彰化動起來」計畫，準備一萬支價值五千元的健康智能手錶給老人家，結果這項政策在民間被罵翻，原來要拿到這支手錶前得先做體適檢測、健康檢查，又得上衛生局LINE群組結為好友，再上衛生局臉書官網按讚，老人家不知什麼是LINE、什麼是APP？看得霧煞煞，自嘲拿手錶要「過五關斬六將」，民代希望縣府要送就「卡阿莎力」，不要為難老人家。

要測體適能、健檢 加衛局LINE再上臉書按讚

衛生局回應說絕無刁難之意，只是希望藉機推廣e化的便民措施，讓民眾更容易獲得「健康資訊」，如果有手機，臉書、LINE是最佳取得方式，就算沒有手機、沒有臉書和LINE帳號，衛生局也會協助長輩取得這支手錶。

有別於坊間用藍芽接連手機的智能手錶，縣府的贈錶為經濟部「前瞻計畫」一部分，政府建置基地台，個人健康資訊透過基地台連上雲端，大家相互比賽，藉此提昇運動興趣。

5千元錶萬人搶訂 錶還沒拿到老人罵聲四起

這支五千元手錶推出後引發縣民瘋狂預訂，一萬個名額早就額滿，目前民眾需等到基地台建置完成才能拿到手錶，但手錶還沒拿到，民間已「幹爆」縣府。

原本縣府當初公告，只需通過體適能測驗就有資格獲得，後來又說年滿六十五歲的優先，許多人前去衛生所登記，被告知還要有附帶條件，包括要完成健檢，還要上衛生局官方的Line群組按讚，還要加為好友，其次要到衛生局的臉書官網按讚，有民眾說「拿個錶，過五關斬六將」。溪州鄉鄭姓民眾批這是在刁難，他沒有智慧手機，也不會電腦，要怎麼上臉書？這分明就是「看得到，吃不到」，把老人家「裝肖維」。

縣議員黃盛祿說，送老人家建康手錶提昇運動風氣，非常好，但縣府不應該設下重重關卡。

衛局︰會協助沒手機的老人家取得手錶

衛生局說，他們絕無刁難之意，希望老人家利用這次送錶的機會，知道縣府有舉辦「全民健檢」，衛生局的LINE及臉書粉絲頁不定時po出「健康訊息」，他們希望縣民透過這些e化措施掌握相關訊息，若老人們主動告知沒有智慧手機，工作人員也會透過電腦及其它平台幫老人家過關。

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