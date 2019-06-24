〈中部〉秋行軍蟲危害 小英嘉縣視察

2019-06-24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全台至今已確認秋行軍蟲發生一百五十五件，本島剩南投縣及嘉義市未淪陷，疫情險峻，總統蔡英文昨到嘉縣六腳鄉視察一處遭秋行軍蟲危害的玉米田，指示中央、地方攜手防疫，並提供農民最大協助，將危害降至最低，對農業的衝擊降到最小。

蔡英文表示，地方應準備人力和資材，讓辛苦的農民不要受到太大損失，農損部分由農委會提供補償，持續有效率防疫措施，一定要把秋行軍蟲的危害降至最低。

蔡英文昨由農委會副主委陳駿季、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、立委陳明文、蔡易餘等人陪同，到六腳鄉蒜頭段視察一處遭秋行軍肆虐的玉米田。

陳駿季表示，截至六月廿二日，全台通報疑似秋行軍蟲五千三百五十一件，確認一百五十五件，農友發現農田遭秋行軍蟲侵入確認後，噴藥費用由政府負擔。

嘉縣府農業處長許彰敏說，嘉義縣已有六腳、東石、義竹、布袋、鹿草等五個鄉鎮發現十五例秋行軍蟲案例，面積共五‧五公頃，都已完成防疫處置，十八日起防疫進入第二階段，包括全區噴藥及懸掛性費洛蒙誘集器，面積共四‧三二四公頃。

翁章梁指出，六月八日縣內發現第一起案例後，縣府立即配合中央成立應變小組，目前防疫即將進入第三階段自主管理。

另外，小英總統也到嘉義縣馬稠後工業區了解長照產業園區規劃情形，縣長翁章梁希望經濟部督促台糖釋地，創造多贏，對此，蔡英文回應，台灣正需要產業用地，希望經濟部及縣市政府都能秉持積極的態度，讓推動中的產業計畫能順利進行。

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