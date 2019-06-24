〈中部〉雲林3公共工程5社區 獲建築園冶獎

2019-06-24

〔記者林國賢／雲林報導〕二○一九建築園冶獎出爐，雲林縣有三公共建築及五社區獲獎，副縣長謝淑亞表示，園冶獎肯定雲林推動社區營造、優質建築努力，尤其獲獎的五社區民眾齊心合力將閒置空間變身休憩、產業、文化亮點，展現社區魅力與自信。

雲林古坑鄉古坑、華南、元長鄉長北、二崙鄉湳仔、虎尾鎮北溪社區等獲今年園冶獎社區文化景觀營造類獎。

古坑蕭家菸樓 變身拼圖藝術公園

縣府城鄉處長林長造指出，五個社區分別有魅力與特色，例如，古坑拼圖藝術公園原本是蕭家菸樓，九二一地震時毀損，內部設施都損壞，社區徵得業主同意，改造成民眾休閒的公園，其中最特別的是一個志工合力編製大型竹編屋頂，別具意義又具地方特色。

社區客廳則是閒置民宅變身社區關懷據點，未來將開辦長青食堂；拼圖公園為社區晨間、傍晚的休憩場所，不僅創造觀光經濟，同時吸引更多居民加入社區志工行列。

至於華南、長北、湳仔及北溪等，則是將社區內閒置空間重新整理活化，成為食農體驗園、石梯社區書屋、社區故事屋、青創基地及社區產業創新活化據點等，閒置空間變身社區亮點，看見社區新活力。

另外，獲得公共工程園冶獎包括古坑綠色隧道交流驛站暨綠色隧道周邊景觀改善工程、林內鄉烏塗村烏塗芋頭食農環境營造工程與斗六市公所辦理市政廳廣場暨周邊人行友善空間改造工程。

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