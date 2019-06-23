〈南部〉連結「雙博」單車道 台南港尾橋7月底完工

2019-06-23

〔記者王涵平／新營報導〕「雙博物館自行車道」橋樑主結構組立完成，預計今年七月底前可完工，南市水利局表示，橋樑以「舢板橋型態」設計，尊重地方意見命名為「港尾橋」。

經費5650萬元 趕在汛期前完工

水利局指出，向水利署爭取經費四千八百萬元，加上市府配合款八百五十萬元，總經費達五千六百五十萬元，施作「二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋樑」工程，為維護汛期安全，加速將河道中橋樑基礎工程於汛期前完成。

串聯台史博與仁德奇美博物館

水利局表示，「雙博物館自行車道」串聯安南區台灣歷史博物館與仁德區奇美博物館，港尾橋完工後，自行車道可從黃金海岸自行車道向東由台一線沿二仁溪堤頂道路延伸至仁湖橋，沿途可欣賞海岸景致及二仁溪堤岸風光，提供在地民眾舒適安全的自行車通行空間，並提升夜間安全性，以建構兼具防汛通行、民眾休閒、通勤之自行車道及人行空間。

鋼構橋樑 早期舢板橋型態

水利局表示，二仁溪防汛堤頂道路向東延伸至仁德區中生及中洲里，長約十．一公里，全線均可通行，僅在三爺溪、大甲排水線、港尾溝溪為斷點；其中，三爺溪施作鯽魚橋、大甲排水線的梭魚橋已完成。即將完工的港尾橋主跨橋六十公尺加上兩側小跨橋，總長約九十公尺、淨寬五．五公尺、淨高約五公尺之造型桁架橋樑設計，鋼構橋樑以早期二仁溪出海口捕魚的「舢板橋型態」，結合桁架型式的需要，選用粉沙色，欄杆顏色採紫白色。

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