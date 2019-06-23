〈南部〉台南國際芒果節揭幕 6年外銷逾10億

2019-06-23

〔記者吳俊鋒／大內報導〕二○一九台南國際芒果節昨熱鬧揭幕，廿九日起也將在玉井、大內、楠西、官田、南化與左鎮等區，展開系列的產地活動，全力推廣；而據市府農業局統計，六年來，外銷訂單金額累積已逾十億元，成功拓展市場通路。

市長黃偉哲邀請全世界的觀光客在活動期間前來嘗鮮，他強調，台南芒果預估產量比去年多兩成，但價格穩定，農民的收益將會增加，感謝各單位在行銷上的用心。

黃偉哲說，日前北上與桃園市長鄭文燦一起賣芒果，從現場受歡迎的程度，可預見今年銷售盛況可期，市府也會更努力推廣。

日本富士宮市府團隊 前來參加

台南國際芒果節在走馬瀨農場舉行，來自日本靜岡縣富士宮市府團隊，以及群馬水上町的貴賓等都應邀參加，氣氛熱絡。

開幕典禮後，黃偉哲發放芒果冰棒，讓與會遊客們消暑，並手作芒果蔬菜五行堡，也體驗芒果釣魚樂等遊戲，現場還準備了系列的芒果點心，提供民眾品嘗，大排長龍。

農委會統計，目前芒果已外銷近三千一百公噸，比去年同期大幅成長八十七％，至於產地收購加工計畫，也將進行至七月底。

根據農業局資料，從二○一三首屆國際芒果節起，到去年為止，外銷訂單累計逾三千六百五十萬美元，繳出漂亮的成績單。

29日起連3週休假期 輪番行銷

產地活動將於廿九日起由玉井率先展開，接著是大內、楠西、官田、南化與左鎮等，連續三個週休假期輪番登場，各有行銷主題。

逾5000家超商 即起販售愛文拼盤

即日起至產季結束，在全國逾五千家超商門市，都有販售愛文鮮果拼盤，農業局也會到外縣市舉辦推廣活動。

芒果盛產，農民擔心衝擊市場價格，立委陳亭妃也邀請農委會副主委陳駿季與地方座談，傾聽地方心聲，商討因應對策。

陳亭妃除呼籲全力爭取外銷，也希望農委會能儘速協調中央與地方政府及相關單位等，完整建置芒果收購平台，透明揭露資訊、勞工媒合。

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