〈南部〉台東慢食節 嘗在地40店家美食

2019-06-23

〔記者黃明堂／台東報導〕以「經典重現」為號召的台東慢食節昨天在鐵花新聚落舉辦，整合歷年六場次、來自四十店家的料理精華，讓民眾在草地嘗遍台東各族群及異國美食。

進入第三年 推出各族群風味餐

阿美族以醃生豬肉製作的西勞飯糰、排灣血腸、還有祈納福、小米粽、魷魚烤飯、綠島海鮮包、傳統糯米酒、古早味的有生便當等等特色美食，連野地的鬼針草都可以變成酥脆炸物。

縣長饒慶鈴表示，台東縣府輔導店家經營慢食料理已超過六年，舉辦慢食節也已進入第三年，透過市集活動的辦理，持續推廣「吃在地、食當季」、強調食物「好品、乾淨、公平交易」的慢食精神，民眾可以透過食物感受台東「慢文化」的風土滋味。

邊逛邊吃 傍晚有慢食宴

除了攤位讓民眾邊逛邊吃，傍晚還有「慢食宴」，現場席開六桌，由十四間慢食店家合作推出十四道料理，從前菜、沙拉、湯品、主菜到甜點、飲料，一桌飽嚐台東風土食材料理。

慢食旅八條遊程 接受報名

台東縣府表示，昨天及今天在鐵花路的慢食節結束後，仍有「慢食旅」持續進行，八條系列遊程由在地的慢食店家帶路，走進海端、鹿野、長濱、都蘭、太麻里、金峰等地，體驗料理製作、感受產地人情味。

另外，六月廿九日「都蘭青年創意大集合」將製作檳榔葉鞘食器、傳統阿美族酒釀；六月卅日「鹿野永安新移民慢生活慢食饗宴」將製作手感植栽、義大利口袋餅、及與山谷裡的一家人一起劈柴生火的「星空下的柴燒晚餐」。慢食旅仍可接受報名，相關資訊請見「發現台東慢食」臉書粉絲專頁。

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