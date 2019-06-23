〈南部〉兒童參與設計 屏市和平公園遊戲場試營運

2019-06-23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東市和平公園內的屏東縣第三座大型共融式遊戲場，昨天起試營運，吸引大批親子共遊，這也是縣內首座讓社區兒童自主表達需求，並落實在工程設計的共融公園，縣府希望從試營運中發現問題，再進行改善。

利用試營運 發現問題並改善

落實「自己的遊戲場自己蓋」理念，讓孩子與身障使用者能自主表達需求參與設計，縣府社會處去年在共融公園規畫之初，就舉辦了三場「共融遊戲場兒童參與工作坊」，邀請低年級學童、身障學生及家長、職能治療師、早療老師、遊戲場設計師等近兩百人參加，將使用者想法融入設計圖。

身障者可以溜滑梯、盪鞦韆

社會處長劉美淑表示，小朋友們想像力豐富，想要一個樹屋可以躲起來，也希望能玩水、玩沙，更想在不可少的溜滑梯和鞦韆中，加入攀爬、繩索等冒險元素，這些都一一落實在遊戲場中；此外，身障者很難有溜滑梯、盪鞦韆的機會，但在和平公園裡都能實現。

花2800萬元 潘孟安到場同樂

耗資二千八百萬元的「和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場」，昨天上午九點起開放試營運，縣長潘孟安親自到場與親子、銀髮族、身障者同樂，他幫忙推「鑽石轉盤」時，小朋友們開心得尖叫，還一直喊「不要停！不要停！」。

共融遊戲場有全國第一座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏第一座鑽石轉盤、屏東第一座大型滾輪滑梯、無障礙（輪椅）鞦韆，還有從國外原裝進口組合式的飛翔森林探險遊具，更設置花灑區和復古汲水泵浦，讓孩子們玩沙坑、沙桌後，能就地使用乾淨的自來水。

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