〈台北都會〉《轉型推動實驗教育》 北市芳和實中、湖田國小招生告捷

2019-06-23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕飽受少子（女）化之苦，各級學校面臨招不到學生的難題，不少學校紛紛轉型推動實驗教育，訴求實作教學，打破傳統教育框架，果然傳出好消息。北市首間實驗國中—芳和實驗國中今年第二屆實驗班招生，報名人數比招生名額多兩倍；一度鬧學生荒的湖田國小轉型實驗小學，近日報到學生多達十七人，創該校歷年最高紀錄。

芳和實中 報名比招生名額多兩倍

芳和實驗國中昨舉辦第一屆學習慶典，顛覆校慶的傳統模式，改以學生為中心，首屆實驗班學生展示各學科成果，有的教室進行靜態展示，包括生物課動手做陽明山景點導覽摺頁，有學生手繪或以繪圖軟體製作摺頁，水準宛如市面上的專業摺頁。至於室外的動態展示，七、八名男學生隨著動感的韓國歌曲手舞足蹈，展現在課堂學習的肢體表演。

芳和實中校長黃琬茹表示，去年轉型開設四個實驗班，六月剛好是學年末，以往都辦校慶，今年第一次改成學習慶典形式；去年第一屆四個實驗班，今年報名狀況踴躍更甚以往，招生八十個名額，報名人數多兩倍。

芳和實中家長會長李美秋也認同教學方法，她說，實中老師引導學生思考，教的內容一樣，但學生不再只有單一答案，培養學生獨立思考的能力；不過她也希望校方多留意在國、英、數等基本學科能力較不足的學生，加強課後輔導。

湖田國小報到17人 招生開紅盤

湖田國小往年新生報到人數都是個位數，加上少子化衝擊，招生更嚴峻，趁機轉型實驗教育，招生說明會有不少家長到場參加。校長林映杜表示，目前報到人數有十七人，是湖田目前在籍學生的二分之一，一○八學年度招生開紅盤。

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