〈台北都會〉「汾陽居」誤拆未懲處 議員批北市府自導自演

2019-06-23

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕台北市北投區洲美街暫定古蹟「汾陽居」遭「誤拆」引發軒然大波，監察院糾正台北市政府文資審議有重大瑕疵，台北市議員許家蓓發現，北市府疑似早就「鐵了心」要動汾陽居，不僅要求文化局研擬「說帖」幫忙說服文資委員，就連「誤拆」廠商、市府單位，至今仍未進行行政處分，質疑市府是自導自演。

市府疑要求文化局研擬「說帖」

許家蓓調閱資料發現，除了市長柯文哲在文資會前三天開會主持會議討論洲美文資案、副市長鄧家基前一天開會前會外，市府副秘書長李得全多次召開「士北科開發相關議題處理會議」討論此案，皆要求文化局研擬「說帖」，幫忙開發單位說服文資委員。她質疑，文化局為文化資產主管機關，應中立完成審查程序，怎能協助開發單位研議說帖，利用文資專業替開發單位解套，豈不是球員兼裁判。

文資專家︰文化局棄守本位 聽命行事

文資專家、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，文化局職權是文資本位的文化保存與維護，設立目的是避免其他單位因不具文資專業，過度不當開發，破壞都市文化的紋理，在專業、倫理上應提供保存建議，但文化局竟棄守本位、聽命行事，替開發單位由開發角度擬定說帖，已違背文化官員基本道德倫理，此行為也說明整件事是政治醜聞，驗證柯市府根本就是喬事集團。

守護聯盟︰市府有喬投票嫌疑

台北文資守護聯盟成員郁良溎表示，大巨蛋案官員雖集體「喬蛋」，但尚未興建完畢、算是未遂，不過汾陽居已被拆掉，市府明顯有喬投票的嫌疑，恐構成犯罪。

汾陽居去年十月遭誤拆，文化局當時表示，拆除暫定古蹟違反文資法一○三條，可罰六個月至五年有期徒刑，得併科罰金五十萬至兩千萬。許家蓓說，至今尚未聽聞文化局對誤拆廠商、市府單位做出任何行政處分，不禁讓人懷疑市府有所包庇。

文化局長︰懲處內容已出來

對於汾陽居的懲處結果，文化局長蔡宗雄表示，懲處內容已出來，相關單位本週會收到處分書；記者追問懲處內容，蔡宗雄僅說，等對方週一收到公文再說明為宜。

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