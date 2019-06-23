〈台北都會〉柯文哲大巨蛋報告 議員疑「以假亂真」掩護過關

2019-06-23

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕「喬蛋」錄音檔甫曝光，台北市長柯文哲明將赴議會進行專案報告，而專案報告書內容已送達議會，台北市政府竟將去年十一月廿九日對前都發局長林洲民施壓修改都審會議紀錄的秘密會議定義為「討論聚會」；議員還發現報告有錯誤資訊，如市府稱內政部認可安全避難人數為十三萬人，但經查證是遠雄片面之詞，市府卻全盤採納，質疑該報告試圖以假亂真，掩護大巨蛋過關。

議員指內政部核定通知書 無13萬數字

議員徐弘庭指出，市府專案報告提及二○一七年六月八日「內政部審查認可」遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計資料，「認可安全避難人數為十三萬七九六三人」，他翻閱當年內政部核定防火避難性能設計認可通知書，查無十三萬數字；此外，對於Ａ至Ｅ棟資訊也疑錯誤，令人懷疑為特定會議做出結論，柯團隊到底是脫線還是欲蓋彌彰？柯宣稱公開透明破功！

林洲民︰13萬遠雄說的 非台建中心審查結果

林洲民昨受訪證實，遠雄在台灣建築中心審查做出四大本報告書，其報告書驗證表摘曾提及十三萬人，但該數字是遠雄期望值，並非台建中心審查結果；此外，台建中心審的是建築物內防火逃生避難，並非台北市都市設計審議委員會現在要把關的建物外逃生避難，內政部二○一七年最終發出認可通知書也未提及十三萬人，市府專案報告好比將會議陳述意見當結論，剎那間會讓人誤會內政部為十三萬人版本背書。

簡舒培︰把秘密會議定義為「聚會」

議員簡舒培指，曝光的「喬蛋」音檔，當時眾人討論是否要修改前次都審會議紀錄，且大巨蛋籌備處副執行長陳世浩在錄音檔中還特別提及「不要做會議紀錄」，體育局長李再立當時也特別說「沒開過這樣的會議」；令人匪夷所思的是，簡單「聚會」又如何能修改都審會議紀錄，公開透明在哪裡？根本是想以假亂真，掩護大巨蛋過關。她說，議員梁文傑曾要求大巨蛋資料公開上網，柯文哲想開的會議就公開，不想公開的會就變「聚會」。

當年參與會議的林洲民昨對此表示，他不認為這是「聚會」，都發局被通知參與該場會議，當時他為了慎重起見，還請副局長、建管處長、建照科長、都市設計科長、副總工程司等六位都發局同仁參加，但當時市府顧問李文宗卻要求都發局人員不得進入一起參加會議，只准他一人進會議室；反觀其他局處承辦人員都在會議室內，主要審查單位人員卻被拒於門外。

副發言人柯昱安︰正式會議會有紀錄

北市府副發言人柯昱安昨表示，去年十一月廿九日本來就不是正式會議，若是正式會議會有紀錄，是市府內部局處首長針對遠雄談判底線、容留人數做討論。至於引用錯誤訊息，他表示，還要詢問都發局；但媒體昨三度去電都發局長黃景茂，沒有進一步回應。

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