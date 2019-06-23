〈台北都會〉《新北》市府制止無效 珍貴樹木遭建商大卸八塊

2019-06-23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區湳雅夜市內，兩棵被列管保護的樟樹、榕樹，昨突遭業者擅自砍伐，樟樹被大卸八段外運、榕樹只剩三分之一樹幹，綠美化環境景觀處會同警方到場卻制止無效，遭質疑公權力不彰；新北市長侯友宜獲知後，直呼「這個廠商太誇張」，指示從嚴管制該基地開發，也要求農業局徹查、釐清責任。

農業局連夜拆除圍籬違建 救治榕樹

警方昨晚已約談行為人，農業局長李玟晚間會同拆除大隊認定圍籬是違建，連夜拆除，後續由農業局派員為榕樹架支架救治，也避免倒塌傷及路人。

這兩棵樹木所在的基地，在農曆年後，就架設圍籬，業者並公告該處為私人土地，將於七月施工。

侯友宜指廠商太誇張 從嚴管制開發

景觀處長陳進謙指出，六月十七日獲報有砍樹行為，兩度派員前往會勘，十九日會同樹保委員確認樟樹直徑一○六公分、榕樹直徑一○二公分，樹齡估計逾五十年，已達新北市珍貴樹木列管標準，以臨時編號108003-1、108003-2暫時列管，並掛牌公告。

一棵大卸八段 另棵剩1/3 重罰60萬

陳進謙說，公告後，每日派員到場確認樹木狀況，昨天發現有機具及吊車進場，通知警方會同公所多次制止，但業者以私人土地為由拒絕，並將樟樹砍除切割八段外運、榕樹剩下三分之一樹幹。對業者不聽制止，將從重裁罰六十萬元，並通知建照及審查開發機關從嚴審查管制。

樹保批市府沒有強力執行公權力

樹保聯盟質疑，建商在六月十四日切除大面積樹冠，市府第一時間沒有強力執行公權力，令人遺憾痛心；昨獲報趕到場的市議員何博文也不滿市府處理態度，質疑市府任由不肖人士蠻橫砍樹，有瀆職違法之嫌。

工務局昨晚指出，目前未接獲建商申請該基地建照，將研議列管業者所有開發案及管制該基地開發；不過業者目前在新北沒有任何建案。記者昨天兩度致電業者公司及圍籬公告上所留電話，都無人接聽，無法獲知回應。

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