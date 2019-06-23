〈北部〉太魯閣九曲洞步道24日重啟 7大景別錯過

2019-06-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕睽違六年的太魯閣國家公園九曲洞步道，將在下週一（廿四日）重新開放，完修後的七百公尺步道處處有驚奇，除能欣賞原鬼斧神工的峽谷景緻，更有多達「魚躍龍門」等七大景點不可錯過，拱形水泥景觀明隧道也能看到峽谷之花「金花石蒜」、「台灣蘆竹」等浮雕，太管處建議民眾可安排一小時行程，駐足欣賞峽谷天成美景。

封閉6年 試行開放700公尺

太魯閣國家公園管理處十七日公告，自二○一三年封閉迄今的九曲洞步道，下週一試行開放，完修後的九曲洞步道，共有三座明隧道以防範落石，採拱形清水模工法施作，還設計多達五種峽谷植物等浮雕；另新闢一段水景步道以避開易落石區，方便遊客親近峽谷，聆聽轟隆水聲。

自九曲洞西洞口下車後，就能遠眺飽覽有壁立千仞的峽谷美景，走進步道後先經過巨大落石歷史區、小見天，十分鐘後步行至水景步道，感受沁涼震撼的水聲，對岸還可見到一急流瀑布注入立霧溪，瀑布右側一顆魚形巨石，為知名景點「魚躍龍門」。

遊客沿途在隧道、峭壁間也能發現飛燕身影，距離步道終點不遠處，可在有題字「九曲洞」的大石及九曲蟠龍石壁前拍照留念，並感受「峽谷風」威力，也因這處是峽谷中最窄地段，氣流瞬間被地形壓縮後，風力增強而形成「峽谷效應」，讓岩壁蘆竹種子及葉片漫飛，極具詩意。

太管處布洛灣管理站主任陳寶匡說，九曲洞步道的地形生態堪稱是戶外地質教室，目前試行開放僅七百公尺，遊客至九曲蟠龍後需原路折返，封閉路段因落石頻繁，呼籲切勿逕自闖入；因入口處受限腹地狹窄無停車位，建議遊客搭乘公車前往，目前計有四十六班次，未來還將協商太魯閣、花蓮客運及台灣好行增開班車，可下載公路總局iBus APP查詢路線時刻表。

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