〈北部〉解決花蓮柚農產銷 陳吉仲送2千萬大紅包

2019-06-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉是全國單一鄉鎮最大的文旦產地，去年文旦盛產導致部份農民含淚丟棄文旦，農委會主委陳吉仲由立委蕭美琴陪同，昨天與農民座談時，一口氣送出超過二千萬元大紅包，除了要補助農會整修冷鍊系統、鼓勵農民參與文旦外銷，補助辦促銷及全國文旦評鑑，今年還將首度在採收期啟動收購文旦「格外品」（指果型較大但品質無虞），也讓農民叫好！

陳吉仲說，農委會的目的就是穩定產地價格，創造農民收益。他也呼籲全國消費者「不要只有中秋節才吃文旦」，文旦是非常營養的水果，應該多吃。

鼓勵瑞穗農民參與外銷等

瑞穗文旦總面積八百多公頃佔全國四分之一，但每年約六成產量交盤商（含外銷），產地直銷約廿五％，至於透過大賣場、果菜市場、機關銷售等各僅一％。去年花蓮縣因文旦盛產，導致產地許多文旦滯銷，秋節過後才啟動加工品收購，但每公斤收購價僅七元，且僅收購六百公噸。座談會上農民反映去年收購量太少「剩下有一半的文旦都只能丟掉」！

採收期啟動收購格外品

聽取到農民心聲，陳吉仲當場宣佈，今年起將首度啟動瑞穗文旦格外品收購，收購價每台斤十元，「一斤三以上大果就算格外品」，收購量將從六百公噸起跳，「要加碼到一千二百公噸也都接受」，因收購價是去年二倍，收購量也可望加倍，在場農民都拍手叫好！

補助農會整修冷鍊系統

陳吉仲的大紅包，除了格外品「每收購六百公噸就要花一千萬」，還包括在瑞穗鄉打造農產品急速冷凍的冷鍊設備，經費約三百多萬元，農委會最高專案補助三分之二；主辦全國文旦評鑑經費一百萬元；而瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇建議的紅外線甜度檢測儀「一台要價五百多萬元」，陳吉仲也允諾協助。

前瑞穗鄉農會總幹事魏清河說，「他在瑞穗農會服務四十幾年，第一次有農委會主委來到這裡跟農民談」。陳吉仲也明確表示，「絕不會跟農民講了不算話」，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇也當場代農民致謝。

立委蕭美琴也說，《農產品生產及驗證管理法》修正草案上月已過立法院一讀，最快下會期通過，法規鬆綁後，將建立農業從生產、加工、加值、產銷一條龍，對農民幫助更大。

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