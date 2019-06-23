〈北部〉花蓮絕景慕谷慕魚 修復經費破億

2019-06-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕因銅門一號隧道崩塌、連封近三年的花蓮慕谷慕魚生態廊道可望修復，但評估修護經費龐大！縣府建設處長鄧子榆說，本月初公共工程委員會主委吳澤成現勘後，針對花蓮縣政府地質調查等部分內容提出建議。目前將依工程會意見修正，初估經費逾億元，希望趕在今年底完成評估並獲中央核定經費。

聯外道路坍方 封山3年

秀林鄉銅門村慕谷慕魚在二○○二年開放觀光，白色大理石峽谷映在碧綠溪水中，擁有小天祥美譽，一年約吸引廿、卅萬人次造訪，即使後來部落因大量九人座小巴進入認為影響環境，決議只能徒步進入，還是阻擋不了想要賞景的遊客。惟二○一六年十月一日主要聯外道路「銅門一號隧道」坍方，造成遊客連同村民約一百五十人受困後，斷路封山迄今近三年，遊客只好轉往附近翡翠谷玩水，慕谷慕魚修復進度備受外界關注。

縣府：趕年底完成評估

鄧子榆說，經評估有二個修復方案，包括原地重建明隧道、新建溪谷高架橋，當地居民盼能原地重建，工法是將銅門一號隧道往東延伸施作八十公尺明隧道，連同原本未坍的一百七十公尺，接成二百五十公尺長隧道，經費約一億元；至於新建溪谷高架橋則需花費二至三億元。

希望最快明年發包動工

行政院公共工程委員會主委吳澤成本月四日曾到慕谷慕魚現勘，認為縣府送審的可行性評估報告中，地質、災害成因等內容不夠完整，要求補齊調查資料後再審。鄧子瑜表示，修改送審仍需時間核定，盼能趕在年底完成評估並獲中央核定經費，希望最快明年就可發包動工。

慕谷慕魚因坍方範圍嚴重，加上坍方地帶屬順向坡的片頁岩、地形複雜，增加復建工程難度，如今可望完成評估，秀林鄉長王玫瑰也說，希望規劃內容能夠一次到位、儘早進入施工階段，並呼籲遊客封山期間禁止進入，臨時便道僅供台電人員通行，一般民眾切勿擅闖，避免發生危險。

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