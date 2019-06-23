〈北部〉香山荔枝上市 新豐西瓜節吸買氣

2019-06-23

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹市荔枝節昨天在北大公園登場，副市長沈慧虹與市農會理事長陳全桂說，新竹市荔枝是全台最晚上市，今年因天候異常及荔枝椿象危害，產量僅有往年的一到兩成，嚐鮮動作要快。

沈慧虹說，新竹市荔枝主要產地在香山，六月下旬到七月中旬是盛產期，有六處荔枝觀光果園開放採摘，地點在中華大學、玄奘大學、青草湖附近，沿途有明顯旗幟，可先打電話詢問：03-538-5254。

今年荔枝節結合農特產促銷與手做創意DIY，除展售新鮮現採荔枝，還有蜂蜜、花卉、蔬菜等在地農產和家政班媽媽以荔枝為主題的限量版創意料理。另規劃荔枝木餐具、療癒荔枝苔球等六種「荔枝」主題手作DIY文創商品與打卡抽禮券活動。

近期也是新豐西瓜今年夏季最後一波上市，新竹縣新豐鄉農會昨天舉辦西瓜節，行銷西瓜和洋香瓜，提供五千台斤、相當於一公頃收成的兩種瓜類，讓民眾免費品嘗，帶動人氣和買氣。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱說，新豐的洋香瓜栽種面積約六公頃、西瓜約廿六公頃，每年平均各有三萬台斤、卅萬台斤產量，今年因五一七水災，減產約六成。往年洋香瓜產地價每台斤卅五元，今年飆漲到四十元以上；西瓜產地價每台斤十二元，今年上漲為十七元。不過，品質沒打折，因管理得宜更香甜。

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