〈北部〉新竹工業區道路 一階改善工程啟動

2019-06-23

〔記者黃美珠、廖雪茹／竹縣報導〕新竹工業區內很多道路的路面 不平，坑坑洞洞，通勤族與居民抱怨影響行車安全，對汽、機車也很傷；前瞻基礎建設計畫補助近四千五百萬元改善，昨天凌晨啟動第一階段施工。

利用週末假日執行 7月完工

立委林為洲表示，這項工程將分兩階段執行，總經費四千四百九十八萬元，第一階段鎖定中華路、光復路、光復北路，預計七月完工。主要利用週末假日期間執行，部分路段須採夜間刨除，降低交通衝擊。

工業一、二、三路 二階範圍

第二階段施工範圍在工業一路、工業二路、工業三路，目前還在設計作業階段。

林為洲說，今年三月，他找經濟部工業局局長呂正華共商如何改善工業區道路，獲前瞻計畫補助改善，昨天他到施工現場，要求未來完工後避免非必要刨挖。

改善竹北五叉路口 經費核定

此外，新竹縣竹北市通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會的五叉路口，尖峰時段車流量大，竹北市公所向內政部營建署提案，建議將縣政二路連結環北路的內側車道改建為車行地下道，以改善壅塞交通，初步獲核定工程總經費二點三七億元，預計七月三日晚上七點在竹北里集會所召開第一場地方說明會。

爭取年底完成規劃 拚2021年底完工

竹北市長何淦銘表示，縣政二路連結環北路屬都市計畫三十米道路，中央分隔雙向各三個車道，計劃改建內側車道為車行地下道，長約四百多公尺，讓直行車快速通過，改善路口車流停等延滯時間過長，人行穿越不易的交通問題。

將爭取年底完成規劃設計，二○二○年下半年動工，工期約一年半到兩年，希望二○二一年底完工。

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