〈北部〉苗縣準公共幼兒園 3904名額開放報名

2019-06-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指出，為了響應中央推動公共化教保服務政策，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，以減輕家長經濟負擔，苗栗縣今年準公共幼兒園數大幅成長，從十六園增加至三十五園，提供三千九百零四個就讀名額，即日起報名，額滿為止，家長可直接向幼兒園洽詢入園事宜，或洽縣府教育處了解相關事宜。

擴大園數 從16園增至35園

苗縣府教育處學前教育科指出，設立「準公共幼兒園」目的主要有兩項，分別是減輕家長負擔以及提高教保員品質，畢竟苗栗縣內公立幼兒園包含國小附設幼兒園以及鄉鎮市公所幼兒園有限。

「首選當然是公家的！」不少家長坦言，公立幼兒園收費便宜，且教保人員都有公部門保障，而私立幼兒園雖各有特色，課程內容也不同，但對收入並不算高的家庭而言，是沈重的負擔。

符六要件 私立變準公共化

苗栗縣政府學前教育科強調，縣府與符合「收費」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等六項要件的私立幼兒園簽訂契約合作，視為「準公共化幼兒園」。

每月收費 不超過四千五百

苗縣府教育處學前教育科表示，準公共幼兒園收費每人每月不超過四千五百元雖較一般公立幼兒園約三千高，但比私立幼兒園低廉；另外，若符合低收入、中低收入戶家庭子女，則能「免繳費用」。

苗栗縣教育處曾統計，由於目前苗栗縣公立幼兒園較私立幼兒園數目少，公立幼兒園開班大約五十五班，容納學童人數一個班級約三十人，但仍是「僧多粥少」，不少家長為了搶進公立幼兒園可說搶破頭，希望多設立準公共化幼兒園減輕家長負擔。

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