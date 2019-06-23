〈北部〉稽查不易 平鎮雞場飄臭味惹怨

2019-06-23

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區東勢里一處鄰近社區的養雞場，因長期飄散雞屎味，居民抱怨連連說「連吃飯都配著屎味」，抗議多年都不見改善，只好向市議員黃敬平求救，要求業者不要再曬雞屎，並限期一個月改善，否則將上街抗爭、採取更激烈行動；市府農業局表示，該養雞場領有畜牧場登記證，多次稽查但三年來沒有遭罰紀錄，會持續加強輔導業者降低臭味。

鄰近社區 要求業者不要再曬雞屎

東勢里長游鳳祿表示，養雞場距離最近的富貴吉祥社區僅有一百多公尺，營業超過十年，近幾年越養越多，還以曝曬方式處理雞糞，臭味問題沉痾多年，受影響有兩百多戶、近千人，緊挨養雞場圍牆的住戶，更是不論天氣多熱都不敢打開門窗，多年來里民頻向市府反映，得到的都是「合法、未查有異樣」的回覆，令人相當灰心。

「不是不能養雞，只是希望沒有臭味。」住戶劉小姐說，臭味隨風飄散，尤其早上、傍晚最為嚴重，住處被人譏為「雞屎社區」情何以堪，業主聲稱一直不計成本、努力改善除臭設備，添加活性碳、碎石等，但還是有臭味，若再無明顯改善，不排除採取強烈手段抗爭，逼迫對方遷移。

農業局︰三年沒開罰紀錄 會加強宣導

農業局漁牧科科長高明．帕桑說，每月都會派員不定期稽查畜牧場，這間養雞場自二○○○年領有畜牧場登記證，目前飼養兩萬隻蛋雞，低於規定的三萬隻，三年來沒有遭罰紀錄，臭味應是來自曝曬雞屎及翻動時產生，因業主有配合的飼料廠，將雞屎搬運至載肥車上時，臭味會隨西南風飄散，目前無法強硬規定畜牧場不得曝曬糞便或作有機肥使用，會加強宣導業主在飼料中加益生菌、酵素，並輔助添購除臭設施，藉此降低糞便臭味。

環保局︰只要接獲民眾陳情 依法處置

環保局表示，只要接獲民眾陳情或農業局通知，都會發動稽查並依法處置，但氣味的稽查不易，加上畜牧業者大多不是惡意製造污染，目前養雞場的除臭設備齊全，沒有污水放流或廢棄物的問題。

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