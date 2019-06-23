〈中部〉《台中》「藍鵲」高速客輪載30多人 首航澎湖

2019-06-23

〔記者歐素美／台中報導〕百麗航運公司「藍鵲」高速客輪，台中到澎湖航線昨首發啟航，卅多名旅客興奮搭乘。百麗航運公司表示，配合國人旅遊習慣，「藍鵲」自廿四日起，每週一、三、五上午九點台中到澎湖；週三、五、日下午兩點從澎湖返回台中。首日啟航因海上風浪大，啟程延誤約四十五分鐘，不過，有旅客表示，海上風浪難預測，船班延誤很常見。

單趟航程需2小時20分

百麗航運公司新購全新高速客輪「藍鵲」，造價達六億元，可搭乘五五二人，若天氣好，台中到澎湖單趟只要兩小時廿分鐘即可抵達，航程較飛機慢，但票價單趟一千四百元、來回兩千八百元，較機票便宜，線上刷卡訂購還可打八五折；因運量大、票價便宜，是否衝擊離島飛機航運，航空業者都在觀察。

百麗航運表示，「藍鵲」是全世界最快的客輪，每小時可達四十節，時速約七十幾公里，為雙艟體客輪，業者並加裝減搖系統，空調也採用兩套系統，因將空氣冷卻後再導入船艙，搭乘時沒有一般船隻的柴油味；座位分為經濟艙及商務艙，還有四人包廂的VVIP室可供選擇。

百麗航運的母公司是慧洋海運，為全球第二大、台灣第一大散雜貨輪公司，並經營飯店，澎湖五星級飯店「百世多麗」即為旗下所有。

百麗航運指出，首發船因較匆促，搭乘的旅客不多，未來將與旅行業者合作，搭配澎湖五星級飯店推出套裝行程；此外，百麗七月三日也將航行澎湖到泉州包船，未來可望以台中─澎湖─泉州的小三通方式，提供旅客新的旅遊選擇。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法