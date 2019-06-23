〈中部〉鹿港燈籠海 確定6/30 落幕

2019-06-23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人氣滿滿的鹿港「燈籠海」，會不會延期？彰化縣城觀處強調，確定點燈到六月三十日，就會說「明年再見了」！

慶端陽手繪燈籠 要拍要快

鹿港龍舟賽今年已邁入第四十二年，是全台歷史最悠久、規模最大的端午活動，今年推出的「鹿港慶端陽」活動，除了龍舟比賽之外，還有一系列精彩的慶端陽活動。

彰化縣城觀處長馬英傑表示，這次燈海正是配合「鹿港慶端陽」所推出的，其中，最受歡迎的就是以一千二百個學生手繪燈籠所串成的「燈籠海」，成為網美必拍熱門景點，炒熱鹿港入夜的人氣。

而今年的「燈籠海」，將鹿港桂花巷藝術村以及中山路附近點亮，加上浪漫的光雕秀，把鹿港的夜晚襯出風姿萬千，可說「越夜越美麗」，吸引來自全台各地旅客前來參觀。

許多鹿港人都認為「燈籠海」帶來商機，更成為鹿港在地特色，因此力求縣府留下「燈籠海」，如此一來不但有人潮帶來商機，尤其是暑假即將到來，夏夜涼風配上「燈籠海」，也讓鹿港旅宿與餐飲業者在暑假檔期，可以再創「爆滿」，但縣府若是只將「燈籠海」延續到六月底的話，就真是太可惜了。

考量颱風季將屆 維護困難

針對鹿港各界的請求，馬英傑強調，暑假確實是國內旅遊觀光旺季，但同時也是台灣颱風季，「燈籠海」可能會遭強風破壞，造成其他危害，對於市容的維護也不好，因此縣府在多方考量之外，將會如期落幕。他說，除了藝術村的「燈籠海」，連同中山路、鹿港老街、文武廟的「燈籠海」，都會同步落幕，不會再延期。

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