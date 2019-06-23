〈中部〉湖山水庫保護帶林地補償 自救會：可以接受

2019-06-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕等了十三年雲林縣湖山水庫保護帶以上林地承租戶補償終於有解，每公頃含林務局租地回收補償共一百卅八萬元，湖山水庫損農自救會會長吳東城表示，結果雖不滿意，但可以接受。

湖山水庫位在雲林斗六、古坑境內，二○○六年動工、二○一四年大壩工程完工、二○一六年下閘蓄水進入試營運，總蓄水量五千多萬立方公尺，主要供應雲林地區用水。

陳情13年 日前協調有共識

吳東城指出，湖山水庫原來的林地有許多承租戶耕作，淹沒區有徵收補償，淹沒區以上沒徵收，而且水庫工程動工後禁止水庫保護帶以上林地承租戶進入耕作，每次陳情相關單位都以會補償，完工後即可進入耕作等理由敷衍，完工後承租戶則不能繼續耕作。

吳東城表示，水庫保護帶有三塊林班地約有一百六十公頃承租戶一百多戶，主要栽種麻竹筍、柳丁、文旦、蔬菜等農作，許多農民已承租數十年，甚至是賴以維生，水庫興建後無法耕作收成，自救會陳情訴求比照農地發放補償金，十三年來陳情、協調多次都沒共識。

立委劉建國繼年初召開協調會，日前再邀集水利署及其他相關單位與自救會成員協商，水利署同意含林務局回收租地補償金每公頃補償一百卅八萬元，劉建國指出，結果會提報水資源作業基金管理會審議，再簽報經濟部核准後即可發放。

吳東城說，許多承租戶年事已高，甚至有三分之一承租戶有經濟壓力早已搬離，很感謝劉建國委員多年奔走協調，承租戶對結果雖不滿意，但也都可以接受。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法