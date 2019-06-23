〈中部〉解除特教身分 女童畢業滿懷感恩

2019-06-23

〔記者蔡宗勳／溪口報導〕嘉義縣溪口鄉柴林國小前天畢業典禮，對畢業生「小含」（化名）的意義格外重大，因她轉學至柴林的四年來，靠著師長愛的教育及同學友情支持，伴隨她六年的特教生身分也「畢業」了，小含滿懷感恩，有信心在國中生涯與同學們一起努力學習。

小含因發展遲緩，小學入學時被鑑定為「學習障礙」型學生（通稱「特教生」），她的父母離異，靠在餐廳工作的阿公照養，但配合阿公工作時間，晚餐往往拖到八、九點才吃，她與小一歲的妹妹骨瘦如柴；小含因缺乏家庭力量支撐，在學校也感到孤立無援，個性變得畏縮、極度內向，不願意上學，在家裡一天講不到三句話，連叫「阿公」都含在嘴裡。

隔代教養 她曾極度內向

小含升上小三時，叔公認為再這樣下去，這個小孩就要毀了，求助任教於柴林國小的同窗鄭寶玉，輾轉找校長翁若溱商量，決定伸出援手，由學校填補部分家庭功能，包括尋求資源全年免費供應姊妹倆的三餐，也不用繳交學雜費。

國小師長特別輔導

柴林教導主任李玉美表示，小含剛轉學來時，總是瑟縮在座位上，對於教師、同學的關切，她臉上充滿恐懼，應答結結巴巴的講不完整；導師楊雅晶說，小含本來幾無學習能力可言，藉由關心與鼓勵慢慢化解其心防，剛好學校獲得資源推動口琴才藝，她接觸之後，逐漸建立信心，學習成果也有顯現。

鋼琴、英語檢定過關

小含原本每科都要接受特別輔導，到五年級只剩兩科，六年級僅一科，還通過鋼琴三益檢定十四級、英語分級檢定第一級等，校方今年二月間幫她申請解除「特教生」鑑定，經學者專家審查通過。

她脫胎換骨 不再是「啞巴」

翁若溱說，小含善吹口琴，縣賽獨奏獲優等，代表嘉縣全國團體賽第二名、優等各一次，參賽展現大將之風，人也開朗許多，和老師、同學互動熱烈，會主動協助班級事務，回家會跟阿公撒嬌，不再是「啞巴」，整體脫胎換骨，讓一路相挺貴人點滴在心頭。

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