〈南部〉不敵風雨 南監舊八卦樓崩塌

2019-06-22

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕法務部矯正署台南監獄圍牆外的舊八卦樓，使用日治時期刑務所的部分原件複製打造，七年前學者與民代發起搶救，但專家勘查、審議後，未能被列入文化資產予以保護，因不敵風吹雨淋的歲月摧殘，如今坍塌嚴重，猶如一處廢墟，令人欷歔。

台南監獄強調，受限於經費，加上沒有專業能力，難以做好舊八卦樓的維護工作，若市府願意協助，樂見其成。

非全部日治原件 無法列入古蹟

市府文化局長葉澤山指出，南監舊八卦樓無法列入古蹟、歷史建築，主要是審議委員認為舊八卦樓已搬遷、變動，且雖然再度打造，卻非全部原件，有的是現代磚瓦重砌，使用了新材料。

葉澤山說，台南刑務所原本的量體很大，舊八卦樓僅取一隅，比較類似意象的呈現，完整度不夠，也是難以具備文資身分的原因。

以當時監獄中央台建材 重新打造

原刑務所於一九○四年完工，為放射狀的監獄格局，採賓夕凡尼亞式的扇形看守空間設計，透過各通道連接五處牢房區，舊八卦樓就是以當時的中央台建材，重新打造。

爭文化資產登錄保存未果後 荒廢

一九八七年，南監從中西區搬遷至歸仁，原本的地上物都拆除，唯有這處八卦樓，以及附屬牢房等部分建材卸下後運送至現址，由收容人重新搭蓋起來，作為獄政發展的歷史見證。舊八卦樓並在爭取文化資產登錄保存未果後荒廢。

葉澤山：可進行局部意象式復原

葉澤山說，其實舊八卦樓所在的場域，也不便開放參觀，構件拆卸後，可送至文資建材銀行，或者移置回原台南刑務所附近，更符合歷史脈絡意涵的地方，進行局部、意象式復原。

台南市文化資產管理處於二○一五年完成原刑務所相關古蹟歷史建築的調查研究，包含中央台的建築測繪。二○一七年底，專家學者現勘後，以建物情形評估，未具備文化資產登錄價值，比較適宜的保存方案，是清理保存狀況尚佳的構件，做為未來台南刑務所相關古蹟、歷史建築修復與再利用的相關元素使用。

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