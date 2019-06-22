〈南部〉台南台灣好行西濱快線 28日上路

2019-06-22

〔記者楊金城／鹽水報導〕發展嘉南西濱景點觀光，雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「台灣好行」西濱快線觀光巴士，將在廿八日上路拚觀光，昨由交通部觀光局、雲管處和市府舉辦啟航儀式，向遊客發布喜訊。

新營站發車 共13站串聯在地景點

「台灣好行」西濱快線由大台南公車新營站發車，沿途經過「經典小鎮」鹽水、嘉義布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、北門南鯤鯓代天府、水晶教堂、東隆宮文物館、井仔腳鹽田、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山及台灣鹽博物館等十三個站點。

每週五、六、日、一 來回兩班次

西濱快線每週五、六、日、一固定來回二班車次（一天對開四班，新營站首班上午十點四十分，七股台灣鹽博物館站回程首班下午一點），另首辦需求反應式運輸服務（DRTS）在每週二、三、四採預約制，十二人以上發車。

週二、三、四 可預約客製化遊程

西濱快線啟航儀式請來北門南鯤鯓代天府朱府王爺Ｑ版人偶加持祝福「開車大吉」，並展示西濱在地小吃「炸蚵嗲」、「鹽鹵豆花」、「鹽工茶葉蛋」及「古早味冬瓜茶」，都是遊客搭車遊西濱時可品嘗的特色小吃。

觀光局主秘林坤源說，台南市現有「台灣好行」88府城巡迴線、99台江線，西濱快線是台南第三條路線，透過台灣好行巴士接駁串聯在地特色景點，是適合國人、外國旅客自行規劃行程、輕鬆出遊的最好方式，西濱快線更首次特別規劃DRTS觀光巴士，讓遊客可預約客製化屬於自己的遊程，是今年新的創舉，盼與地方政府、民間觀光業者持續努力，吸引更多觀光客到台南旅遊。

大台南公車路網 將銜接台灣好行

黃偉哲說，西濱快線串聯十三個觀光景點，期望替台南溪北地區帶來旅遊人潮，遊客可搭乘西濱快線深入台十七線周邊景點旅遊和品嘗美食，而市府大台南公車路網將配合銜接台灣好行。

雲管處長徐振能說，西濱快線推出一日券一百元、兩日券二百元的優惠票券，此外也將推出三種套票，有鹽城漫步一日遊、鹽鄉輕旅雙日悠遊、布袋文創雙日悠遊套票，近期上線販售。

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