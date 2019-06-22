〈南部〉高樹國小教越語 9月起1年級都要學

2019-06-22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高樹國小是教育部越南語教材試辦前導學校，今年九月起，校方將配合一○八課綱，在國際教育課程中，讓所有一年級學生都能學越語。

配合108課綱 國際教育課程

高樹國小全校約四百位學生，有兩成是新住民第二代，其中媽媽來自越南的孩子佔了半數以上，讓該校被選為教育部越南語教材試辦前導學校，每週三下午，由擁有新住民語言教師認證的阮氏金枝為有興趣的小朋友上課。

400名學生 兩成新住民第二代

阮氏金枝一九九六年來台，她擁有師範大學語文系、經濟大學數學系的雙學士學位，曾經在越南當過兩年的高中數學教師，嫁到台灣後，與丈夫育有一子；她目前除在學校教學、也到公家機關擔任通譯。

高樹國小目前有十位小朋友學越南語，多為越南籍新住民的小孩，其中二年級的阮玟臻，出生才幾個月，就回到越南由親戚照顧，直到小學一年級她才回台，剛開始她不會說華語，無法和同學溝通，阮氏金枝從旁協助，她如今已成「雙聲帶」，華語、越南語都很溜。

每週一節課 為正式課程

高樹國小教務主任李園宗表示，今年九月起，配合一○八課綱實施，校方在國際教育領域中，會將越南語為一年級正式課程，屆時將有兩個班級，約四、五十人每週上一節課，並會逐年增加參加學生，例如明年九月低年級學生都會學到。

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