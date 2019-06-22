〈南部〉防秋行軍蟲燒稻草 關山如煙城

2019-06-22

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府基於防疫秋行軍蟲，有條件開放稻農已事先申請核准方式燃燒稻草，昨天開放首日，接近中午就有農民迫不急待點燃田間稻草。環保局提醒，針對未經核准、影響道路交通安全、民眾生活及未在規定時間內燃燒者，仍可依法開罰。

稻田濃煙密布 消防車在旁戒備

昨天是有條件開放燒稻草首日，關山地區接近中午已有零星稻田燃起煙火，關山國中附近一處稻田還因濃煙密布，關山消防分局一度出動消防車在旁戒備，附近民眾表示，關山再度變成一座煙城，發現秋行軍蟲明明在鹿野鄉，關山稻田卻燒成一片，從月眉、新福到德高里都可見燒稻草。

防疫需求 東縣府有條件開放

縣農業處長許瑞貴表示，秋行軍蟲入侵台東鹿野玉米田，雖然目前僅在玉米田發現，仍不能在下一期水稻抽穗前，完全排除其擴散至水稻田的疑慮，基於預防疫情擴散及田間蟲害問題，依空氣污染防制法第九十條之「緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染之動植物」，開放有燃燒稻草需求的農民。

昨起至30日止 件數已逾300件

許瑞貴說，農民可向當地鄉鎮市公所提出申請，統一造冊送縣府農業處、環保局鑑定、核准後，可在二十一至三十日中午十二時到下午三時燃燒稻草，餘火在下午四時以前撲滅，迄今申請件數已超過三百件，以鹿野、關山、池上等鄉鎮為主。

未申請違規燒 最高罰10萬元

由於燃燒稻草是有條件開放，避免民眾在非開放時段違規燃燒，台東縣環保局空氣噪音防制科、環境稽查科分別派出稽查人員及空拍機，針對未經申請核准、未在規定時段內違規燃燒，及影響道路交通安全、民眾生活者，先行記錄，比對地號後，確認未申請或違規者，將依法開罰一千兩百元以上，十萬元以下罰鍰。

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