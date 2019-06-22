〈南部〉《施政滿意度六都第三名》黃偉哲：好好做 數字會提升

2019-06-22

〔記者楊金城／鹽水報導〕新台灣國策智庫昨公布六都首長施政滿意度調查，市長黃偉哲滿意度六十一．九％，排名六都第三名。黃偉哲表示，民調只是一個參考，也是種鞭策，也注意到有些事情，只要好好做，事實上數字還會提升。

往前推進 努力營造市民福利

黃偉哲說，市長選舉他得票率三十九％，現在民調支持度是六十一．九％，所以是漸次逐步往前推進，努力營造市民的福利。

黃偉哲也感謝市議會議員的監督和建議，表示有些可能會犯的錯不會再犯，做得好的事情會做得更好，對市民和輿論的監督都會努力去做。

黃偉哲說，我們的標竿是桃園市長鄭文燦，滿意度已經破八成，幸好前天有去和他一起賣芒果，帶去三百箱一下就秒殺，還接到很多訂單，賣好的芒果，不只外國朋友可以享用，國人也有享用的機會，芒果季活動都會陸續展開。

民調是鞭策 會努力精益求精

黃偉哲指出，民調是一種鞭策，對好的部分，好還要更好，對於需要檢點改善的，像民調指出知名度還不夠，未來還會努力，精益求精。

對高雄市長韓國瑜的施政不滿意度突破五成，是六都最高，黃偉哲則說對韓國瑜表示尊重，但指韓國瑜最近可能運氣不好 ，碰到登革熱。

登革熱防疫 須區域聯合治理

黃偉哲說，南台灣生活圈是一體的，從嘉義到高雄甚至是屏東，唯有啟動區域聯合治理，一加一加一大於三或一加一大於二，才能讓市民得到更好的生活，像登革熱如果只有高雄在治理，蚊子從高雄趕出來飛到台南，台南市民也會遭殃，登革熱防疫一定要聯合治理會比較好。

黃偉哲說，國軍到高雄協助噴藥樂觀其成，台南也會積極啟動進一步防疫措施，台南市境外移入案例和台北、新北差不多，但會高度地戒慎恐懼，「不會說隔壁在失火，我們在旁邊」，一定是唇亡齒寒，絕沒有獨善其身的道理，會加強來做防疫。

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