〈南部〉防登革熱 韓要把金獅湖水位提高

2019-06-22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕三民區金獅湖鄰近社區爆發廿三例本土登革熱疫情，為防治疫情，韓國瑜與疾病管制處長潘炤穎宣布，將提高金獅湖水位養魚，用生態防治法讓魚吃掉孑孓（斑蚊幼蟲）。環境學者則認為，養魚想法並不實際，重點應該擺在加強清理積水。

韓：養魚吃掉蚊子幼蟲孑孓

潘炤穎解釋，生物防治可輔助噴藥化學防治，民眾在街頭花盆養魚可吃掉蚊子幼蟲，金獅湖水域擴大也吸引蚊子產卵，讓魚類吃掉幼蟲。市區有超過一千處積水地下室，地下室只要養廿條大肚魚，不必噴藥即可殺掉孑孓。

學者：養魚想法不實際 重點在清積水

不過，高雄科技大學海洋環境工程教授沈建全表示，金獅湖是開放水域，湖內吳郭魚本來就會吃掉蚊蟲，養魚想法並不實際，倒是應加強水溝、市場排水溝、騎樓及地下室積水清理傾倒作業。

沈建全表示，今年疫情從春天就出現病例，若當時密集消毒，從首例病例生活中心點標示，同心圓範圍密集噴藥，埃及斑蚊等病媒蚊會少很多，也許就能降低疫情。

黃捷：擴大水域反讓蚊子更適合產卵

畢業於台大公共衛生學院環境衛生研究所的高市議員黃捷也說，消滅登革熱還是要以清除積水為首要目標，增加水域面積反而會讓蚊子找到更適合的地方產卵，對卵也會有更好的孵化環境。

韓國瑜拋出「把金獅湖水位提高，讓魚吃孑孓來降低疫情擴散」構想，疾病管制署副署長莊人祥說，登革熱病媒蚊主要還是透過積水容器孳生，提高水位的構想可邀集專家討論看看。

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