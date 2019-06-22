〈南部〉靠近部落 台東霧鹿國小驚見台灣黑熊

2019-06-22

〔記者王秀亭／台東報導〕台灣黑熊昨天凌晨一時許逛進台東南橫山區的霧鹿國小！剛好在戶外的霧鹿國小替代役男李本善撞見「一團黑黑」的從圍籬中緩緩竄出，驚嚇之餘，定睛一看「有熊」，隨即拿起相機拍下照片，最後台灣黑熊消失在樹叢中，部落居民對黑熊出沒議論紛紛，直說台灣黑熊第一次這麼靠近部落。

李本善表示，當時還睡眼惺忪，只見一團黑色物體從樹叢探出頭，確認是台灣黑熊後，空氣瞬間凝結，心跳加速，「離自己只有三到五公尺遠，頓時睡意全消」，感覺黑熊瞄了我一眼後，就朝我面前慢慢走過，隨後走走停停，頭也沒回地往山谷方向走去。

李本善說，過程中不敢出聲，只是靜靜地觀察著這隻身高約有一百八十到一百九十公分的黑熊，待心情穩定後，拿起手機拍下「台灣黑熊逛大街」這難得一見的影像。

台灣黑熊出沒霧鹿部落消息傳開後，霧鹿村民都議論紛紛，昨天剛好是霧鹿國小畢業典禮，還有村民笑說，黑熊應該是來參加畢業典禮的。

村長古振英說，第一次這麼靠近部落，已透過辦公室內裝置的「喇叭播音系統」廣播，讓所有居民獲悉此一訊息，並注意自身安全，青年們也計畫組成巡守隊，這幾天會巡邏部落周邊。

霧鹿派出所所長洪昌耀接獲報案，昨天上午會同林務局人員至現地察看，林務局人員表示，黑熊可能是下山覓食，只要不受激怒或是驚嚇，應該不會主動攻擊，若上山真碰到熊，千萬別爬樹，建議採S型的跑法快步跑離，如果大S型跑法，加上下坡地形，才是逃生上策。

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