〈南部〉環團喊拆美麗灣 台東縣府擬再利用

2019-06-22

〔記者黃明堂／台東報導〕美麗灣渡假村何去何從？台東縣政府指一旦在八月仲裁終止合約、買回建物，考慮做海洋教育或社福機構；環保團體則訴求拆除，恢復自然海岸。

業者求償12億 8月仲裁案出爐

美麗灣渡假村位於杉原海邊，台東縣政府以ＢＯＴ方式出租海岸地，由業者興建美麗灣渡假村，但被法院判決環評無效定讞，業者已尋仲裁退場，並向縣府求償十二餘億元，仲裁結果最慢八月出爐，縣府面臨可能要花錢買回美麗灣，昨天舉辦公民論壇，盼集思廣益尋求解決之道。

考慮做海洋教育館、社福機構

副縣長張志明說，買回建築物的錢從哪裡來？縣府有處理公有地、調整預算及向行庫借貸等途徑。買回來做什麼？除了海水浴場，還可以做海洋教育館、社福機構的低度利用，這是不用環評的。

台東大學主任秘書柯志昌主張局部拆除後，留下來的部分再尋求利用之道。他並建議仿照柏林圍牆拆除，讓民眾參與徒手拆除，可以進行事件行銷。

反保留建物 環團盼恢復自然海岸

地球公民基金會副執行長蔡中岳主張「恢復自然海岸」，並且擅用拆除過程進行事件行銷，對國際觀光行銷會是漂亮手法。他反對保留建物再利用，因為會成為蚊子館。

杉原在地居民陳世岳反對拆除美麗灣，因為會形成另種生態破壞，他支持做為在地海洋教育之用。

反美麗灣最力的「反反反行動聯盟」發表發聲明，要求拆除美麗灣，回復杉原海水浴場。認為美麗灣環評違法在先，自應負擔損失責任，業者於仲裁最初提出的十二億金額高得太誇張。

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