〈南部〉屏縣佳冬工程弊案 鄉長龔日光涉貪收押

2019-06-22

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署偵辦佳冬鄉工程弊案，月前約談鄉長龔日光後諭令二十萬元交保，檢方十九日再度傳喚龔日光，認為龔涉貪情節重大，有串證及逃亡之虞，向法院聲押獲准，是繼崁頂鄉長林光華之後，最近第二位涉貪被羈押的屏東縣地方首長，引發政壇關注。

5月就被傳喚 20萬元交保

屏檢五月間陸續對傳出工程弊案的佳冬、竹田及崁頂鄉進行調查，經發動搜索，月初先傳喚竹田鄉長傅民雄、竹田鄉代會秘書曾文星、佳冬鄉長龔日光、公所龔姓職員及周姓工程包商等多人，檢察官訊後認為收受賄賂嫌疑重大，諭令龔日光及傅民雄兩人各二十萬元交保，曾文星等四人聲押獲准。

繼崁頂鄉長林光華 第二位被押

檢方接著在五月底傳喚崁頂鄉長林光華、鄉民代表會主席郭茂良及多位鄉公所職員，檢察官訊問後認為公務員收賄涉貪嫌疑重大，向法院聲請羈押，法官裁定林光華、郭茂良及公所職員等四人收押禁見，另有多位涉嫌行賄的包商獲得交保。

檢方指嫌疑重大 聲押獲准

屏檢查弊腳步持續進行，過去一個多月來陸續約談相關涉案人員，十九日並再度傳喚佳冬鄉長龔日光，龔應訊後，檢察官認為涉貪嫌疑重大，且有串證及逃亡之虞，向屏東地院聲押龔獲准。

鑑於屏東縣各鄉鎮市公所頻頻傳出貪瀆、圍標等違法案件，縣府政風處為此提出「廉陽專案計畫」，將透過定期性的研習，讓縣府相關單位及各鄉鎮市公所採購承辦人員對政府採購法有更深入認識，減少弊端。

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