〈台北都會〉北市行車使用手機被罰 去年日平均44件

2019-06-22

〔記者林家宇／台北報導〕部分駕駛會在停等紅燈或塞車時掏出手機打發時間，雖然交通部早已於二○一一年修法開罰駕車時使用手機，仍不時有民眾對判罰的認知與警方不同，進而發生爭執。據交通大隊統計，去年行車使用手機總取締件數為一萬六○七○件，平均每天四十四件。交大執法組長顏三隆表示，開罰標準為是否「手持」與「停車」。

開罰標準 是否手持與停車

民間對駕車時使用手機開罰的標準眾說紛紜，有人因為拿出手機查看時間、地圖遭罰，向警方抱怨爭吵；也有人說，若要在車上使用手機，必須熄火才不會被罰。顏三隆說明，無論停等紅燈還是塞車，仍是處於行駛狀態，因此只要使用手機即違法。

顏三隆提到，開罰的標準為是否「手持」與「停車」，只要警方認定駕駛脫離道路並停靠在合法停車範圍內，使用手機就不會開罰，與熄不熄火無關。

若手持才會開罰，是否代表裝設手機架就是「無敵」狀態？顏三隆坦言，因為法規明定要手持才能開罰，因此利用手機架使用手機無法可罰，將手機塞在安全帽中講電話也是同理。

顏三隆強調，雖然不手持使用就不會開罰，但任何會使駕駛分心的事情，包括講電話、聽音樂、看影片或傳訊息等皆不鼓勵。

據交大統計，去年總取締件數為一萬六○七○件，汽車為一九八八件、機車一萬四○八二件；今年已取締了七三七四件，汽車一三六九件、機車六○○五件。

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