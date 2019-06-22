〈台北都會〉北市師大商圈就地合法公聽會 居民喊撤案

2019-06-22

〔記者林家宇、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕為振興師大夜市商圈，北市府提出有條件放寬方案，臨接五公尺以上巷弄，位於住宅區一樓和地下一樓餐廳，只要能取得該街廓五十％以上住戶同意，即可申請就地合法；未料，多數居民不知情，引起當地強烈不滿，北市府昨晚召開師大社區土地使用分區變更為「住三特」公聽會，上百位居民到場抗議發表自救宣言，甚至與官員爆發口角衝突，居民撂話「捍衛家園」，態度強硬要求市府撤回該案。

北市都市發展局昨晚在辛亥區民活動中心舉辦師大商圈公聽會，湧進逾兩百位民眾，人數不但站滿走道，甚至還得在戶外場地搭設直播台，擔心衝突，數十名員警在場待命、蒐證。

上百居民 與官員爆發口角衝突

反對開放的里民在現場掛出「商人圖利，良民遭殃」、「捍衛寧靜家園」等白色抗議布條，支持開發的群眾則高懸「強烈支持要求開放住三特」的紅色布條反制。公聽會還未開始，反方便高舉手卡，高喊「撤回」，在官員說明時，亦遭民眾抗議「粗暴通過」，甚至有民眾因意見相左，直接吵了起來。

商圈業者持續陳情多年 盼放寬

師大周邊社區都市計畫使用分區多為第三種住宅區，商家須臨六公尺巷道，餐飲業須臨八公尺以上道路，才符合「都市計畫法」合法營業，否則就是違規使用，但商圈巷弄多為六公尺以下，導致許多店家紛紛歇業，商圈業者多年來持續陳情希望放寬，振興商圈，但柯市長第一任期毫無作為。

柯連任後，推出有條件放寬方案，準備送台北市都市計畫委員會審議，但周邊住戶不買帳發起抗爭，住戶不滿指稱，此案僅九十多戶陳情表示贊成，另有約七五五戶沒表達意見或根本不知情。

古風里里長︰抗議變更案 捍衛家園

古風里里長孔憲娟表示，八年前師大夜市爆發抗爭，自己遭黑道押走，此次則被房東暴力威脅，龍泉、古風、古莊三里八年前就在公聽會上要求市府依法行政，取締違法營運商家，讓師大社區逐漸恢復文教住宅區樣貌，今再度聚集在此抗議住三特變更案，要求市府盡速撤回變更案，捍衛家園。

三里自救會︰當白老鼠 公共安全誰來管？

師大三里自救會總幹事張家鳳表示，師大周邊五公尺以下巷弄充斥餐飲業、服飾業，讓人看了心驚膽跳，北市沒有任何一區是六公尺以下就可以開業，「是把我們當白老鼠來試驗嗎，公共安全誰來管？」

張家鳳直言，全市住商不分，到處成了商圈夜市，台北就會變成孟買，「這是我們的願景嗎？」呼籲不可以把居住教育健康當成賺錢產業。

龍泉里長龐維良則說，「明明是市府程序的問題，為什麼變成居民搞對立」，他認為，因為地段劃分的關係，應該優先尊重龍泉里和古風里的聲音，「在地人管在地的事情」。他強調，龍泉里有合法商圈，他們要的是管理商圈，而非擴大，要求市府不要擴大商圈。

支持居民︰油煙、噪音、污染都可防治

支持商圈發展的居民表示，師大生活圈是個高品質的商圈、住宅圈，盼大家能一起共榮，質疑為何全台六十幾個商圈都能穩定發展，師大商圈卻是商家居民對立，呼籲不要重蹈八年前錯誤，「把力量拿來營造大家想要的生活圈，不能我好你也好嗎？」她強調，油煙、噪音、污染都可以防治，重點是大家要坐下來好好談，把反對的力量變成建造的力量。

市府副發言人︰蒐集各方聲音 審慎評估

北市府副發言人柯昱安昨晚回應，公聽會就是要蒐集居民與在地商家的意見，各界都可以發表意見，市府尊重各方的意見與建議，公聽會不會做出任何決策，市府會持續蒐集了解各方聲音，市府內部會審慎評估。

都發局表示，公聽會結束後，會將各方意見送都市計畫委員會進行審議，若都委會不同意通過此案，就不會執行，也就是說，該案還在審議階段，並非定案。

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