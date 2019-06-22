〈台北都會〉新北停車場需求大 基層要求逾百處

2019-06-22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市已向中央申請前瞻計畫補助興建廿二座停車場，其中已核定十七座，還有五座待核定；但地方透過議員、里長要求興建的停車場初估超過百處，交通局表示，將逐一進行基地評估，市府財政已捉襟見肘，興建停車場經費亟需中央支持。

交通局：經費亟需中央支持

新北市長侯友宜上任後，廿九區走透透辦理里長座談，許多里長藉機提出興建停車場要求，初步統計，里長共提出九十一處停車場需求，加上議員要求的約十處，交通局停車管理科科長吳政諺表示，大多是在人口密集的都會區，包括中和、永和、新店、三重、新莊。

交通局長鍾鳴時表示，為推動停車場建設，新北市已成立停車場作業基金支應工程經費，目前停車場基金已舉債卅三億元，二○二○年達建設高峰期，舉債將達六十億元，地方要求興建停車場，必須審慎評估，也亟需要中央支持。

蓋一座造價至少三億元起跳

吳政諺指出，興建一座地下停車場，基地可開挖面積至少要有三千平方公尺，最少須開挖地下三層、規劃超過兩百個汽車停車位以上，才符合經濟效益，以最基本的規模計算，一座停車場造價至少三億元起跳。

他指出，許多里長建議與學校共構停車場，但使用學校空間，必須考慮到學生的替代活動空間，因此多數是利用校舍改建一併處理，近年許多學校都剛完成校舍結構補強，至少要等到二○三四年才會陸續有校舍改建的機會。

前瞻補助17座 5座待核定

交通局指出，前瞻經費補助興建的地下停車場有十七座，還有三重區信義公園、重陽公園、公37（二重公園）、新店綠湖公園，以及蘆洲永康公園五座在等待核定，目前正依中央審查意見辦理報告修正，預定月底續提報審查。

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