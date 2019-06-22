〈北部〉《花蓮》1日暢遊7大景 「郵輪式列車」今上路

2019-06-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮三○四東海岸線「郵輪式列車」今上路，採預約式「車等人」原車上下車方式，搭載遊客暢遊東海岸知名七大美景，路線自花蓮火車站經台十一線抵達石梯坪後原路折返，四人以上成行，一日券售價五百二十元。

採預約、車等人方式

新闢的三○四東海岸線列車，是花蓮縣政府首條以台灣好行郵輪式列車服務的觀光景點路線，民眾可透過電話或網路預約，成行後上午八點半將從花蓮火車站出發，行經蕃薯寮遊憩區、大石鼻山步道抵達石梯坪；回程則停靠石梯漁港、石門班哨角、新社梯田、親不知子海上古道、芭崎瞭望台等，約傍晚五點回到出發地。

沿線景點各停靠約廿至五十分鐘，遊客因採「車等人」原車上下車方式，可避免等車及攜帶行李的困擾，輕鬆飽覽海景、登山步道、嚐海鮮、逛稻田及暢遊親不知子海上古道等行程，一覽東海岸美景。

花蓮縣府觀光處長唐玉書說，去年八月至十一月間，曾開行山海之旅、文青之旅、懷舊之旅等三條路線的真情巴士，亦採預約式觀光路線，短短四個月共吸引約五千五百名旅客搭乘，有效帶動地方觀光景點發展。

唐玉書說，為提升東海岸沿線觀光產業，去年底即向交通部觀光局爭取台灣好行路線經費，由華聯遊覽客運取得東海岸郵輪式列車經營權，不僅提供觀光客便利、無障礙的公共運輸，更盼能帶動東海岸的觀光發展助益。

東海岸線一票玩到底

華聯董事長許兆麟表示，東海岸郵輪式列車屬一票玩到底的花蓮交通服務，提供遊客更加優良的遊憩品質，一日券大人五百二十元、兒童二百六十元，經濟又實惠，今日首發團報名旅客相當踴躍，一起探尋東海岸秘境。

她說，郵輪式概念原先始於海運，加上台鐵觀光列車廣受好評，之後再運用於陸運公車上，並把人等車方式逐步轉為車等人的型態，盼能帶動新一波旅遊風潮。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法