〈北部〉準公共化幼兒園 宜市8月「破蛋」

2019-06-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕教育部推動私幼轉型準公共化幼兒園，宜蘭縣有十九間私幼轉型，但宜蘭市轉型數卻一直掛蛋，引起爭議；縣府表示，教育部針對私幼轉型「收費」進行調整，縮短各級距收費，已吸引宜蘭市兩家私幼申請轉型，預計八月就會「破蛋」，加上員山鄉與羅東鎮的申請案，縣內準公共化幼兒園數增至二十三園。

教育部縮短各級距收費

宜蘭縣公立幼兒園有七十九園，私立幼兒園四十六園；其中，符合轉型準公共化資格的二十五間私幼，已有十九間成功轉型，簽約率達七十六％在全國領先；不過，身為宜縣行政中心的宜蘭市，十二間私幼卻沒有任何一間成功轉型。

縣府統計，宜縣公立幼兒園平均每月學費約三千元，私幼每月七千元至兩萬元；準公共化幼兒園四千五百元，家長負擔差很大，每年公幼招生都擠破頭，宜蘭市人口數多，公幼需求量更大，沒有準公共化幼兒園，引發家長怨言。

提高轉型誘因 2私幼申請

私幼轉型準公共化的收費標準，原本是招收規模六十人以下、六十一至一百二十人及一百二十一人以上，每個月最多只能收一萬元、九千元及八千元；家長繳四千五百元，差額由政府補助。部分業者認為誘因不夠，沒有意願加入。

政府檢討後，新制改為九十人以下、九十一至一百八十人及一百八十一人以上，每個月收費最多為一萬元、九千五百元及九千元，人數與金額都調高。

縣府教育處指出，若以一百二十一人私幼為例，舊制只能收八千元，新制則可收九千五百元，差距不小。

縣府教育處長王泓翔指出，收費級距變革後，提高私幼轉型誘因，教育處也積極宣導，成功吸引宜蘭市、羅東鎮及員山鄉共四間私幼提出轉型申請，審查通過後，預計八月就能成功轉型。

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