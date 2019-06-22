〈北部〉竹市兒醫調高容積 內政部要求說明

2019-06-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童醫院BOT案送審，內政部營建署都市計畫委員會要求市府補件，說明容積率提高理由及BOT過程。民間團體百合正義會認為市府最初與馬偕醫院的契約內容是容積率兩百五十％，卻同意馬偕調高到四百五十％，相當不合理，內政部都委會對此產生疑慮，顯示變更的過程可能有瑕疵。

考量50年需求 市都委依法審查

新竹市衛生局表示，這是以新竹地區兒童醫療未來五十年的發展需求做考量，BOT得標廠商馬偕醫院表達未來除提供孕、產科相關門診，也會設早療中心及青少年身心發展相關科別，才會提出容積率調整的申請，市都委會依法審查，過程公開透明，會再補充資料送內政部，期許此案儘早通過，加速啟動兒童醫院興建時程。

250％調至450％ 民團質疑有瑕疵

新竹市政府表示，內政部都委會請市府補件說明，主要是因市府把主要計畫書與細部計畫書分開處理，未提供詳細資料給委員參考，市府會立即補充BOT招標文件及過程，內政部都委會預計下個月開會，屆時會詳細說明。

未違招標文件 市府將補充資料

針對市府同意容積率由兩百五十％提高到四百五十％，百合正義會指出，新竹市兒童醫院BOT案土地不大卻要增加量體，可能造成環境及交通都難以負荷，呼籲內政部都委會維持原來市府所定的容積率。

市府表示，新竹市兒童醫院BOT案早在二○一六年就通過都市計畫變更，容積率變更或調整是地方政府都委會的權限，因此才未在此次內政部都委會中說明。

市府強調，審查過程沒有瑕疵，一切合法，兒童醫院BOT案招標文件有詳細說明，同意得標廠商得標後若有相關需求可申請容積率調整與變更，公開透明，並無圖利廠商。

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