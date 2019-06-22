〈中部〉能見度差 學者：PM2.5濃度非單一因素

2019-06-22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民間團體二十一日在台中市舉行「二○一九空污論壇」，與會學者專家表示，PM2.5的濃度不是造成能見度差的原因，還有濕度等因素。從近年來的調查顯示，外來的污染已降低，台灣的空污品質確實有改善，不過主婦聯盟仍認為，境外污染雖已改善，政府要認真面對本土污染，積極減量。

台灣環境公義協會與台灣PM2.5監測與控制產業發展協會二十一至二十二日在台中市舉行「二○一九空污論壇」，邀請專家學者及環保團體、廠商一起探討空污問題，並尋求解決之道。

中國醫藥大學副教授楊禮豪表示，整體而言，能見度易隨著PM2.5增加而變差，在整體趨勢是沒有錯，但PM2.5的濃度不是影響能見度單一因素，是受綜合環境、綜合懸浮微粒的成分影響。

濕度及懸浮微粒成分也會影響

楊禮豪分析，能見度會因濕度及懸浮微粒成分而影響，如懸浮微粒成分的鹽類，在高濕度環境下，吸收很多水分，進入懸浮微粒，就會造成能見度惡化，可能會遇到PM2.5低，但因濕度高，能見度仍不好的情形。

國立中央大學副教授鄭芳怡表示，根據統計資料，台灣整體空污已有改善，國內也有改善，境外污染也有改善，境外污染問題包含排放量減少，根據許多統計，二○一○至二○一七年中國減少二氧化硫排放六成、氮化物的排放也減少，顯示境外污染有改善，加上東北季風減弱，境外帶進來的污染會減少，對台灣的影響會改善。

主婦聯盟台中分會執行委員許心欣表示，從學者的報告可得知，境外污染已減少，對中南部的影響也減少，因此，政府應認真面對本土污染，積極減量。

台灣環境公義協會理事長洪正中表示，從學者專家發言可知，能見度不好是事實，背後的因素很多，與濕度、氣候等因素有關，能見度不佳不能百分之百怪PM2.5濃度，事實上，全國平均數據PM2.5有下降，但無法達到民眾期待馬上乾淨，政府要努力。

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