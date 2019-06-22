〈中部〉《台中》盧市府首次追加減預算案 遭刪8千萬

2019-06-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後首次提出追加減預算八十億一千多萬元，市議會廿一日進行二讀會，經朝野政黨協商，考量追加預算多屬中央補助款及社福經費，決議刪除八千萬元，其中刪除ＢＲＴ仲裁賠償金四千多萬元，餘三千多萬元由市府自行調整。

綠營原主張刪減1成 後決定退讓

盧秀燕提出追加減預算案，歲入淨追加七十二億九千五百九十多萬元，歲出淨追加八十億一千多萬元，差短七億多元以舉債因應，包括恢復老人健保補助七億、敬老愛心卡五億、幼兒學前教育補助八億、老人假牙補助一億元等。

市議會昨進行二讀會，朝野議員針對各委員會預算審查發言表態，中午休息後進入政黨協商，由議長張清照、副議長顏莉敏及朝野黨團代表張瀞分、陳政顯、楊正中、李天生、曾朝榮、陳淑華、朱元宏等人，邀市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔共同協商。

民進黨原本主張刪減一成預算，但府方表示，中央補助款近四十億，市府自籌款又以社福經費居多，刪減空間十分有限，朝野決議刪減八千萬元，其中刪除追加ＢＲＴ工程仲裁賠償金約四千五百六十萬元，及市府自行調整刪減近三千四百三十九萬元。

刪除ＢＲＴ工程仲裁賠償金4560萬元

民進黨團總召李天生表示，為避免影響市民福祉，民進黨團決定退讓刪減金額，其中ＢＲＴ仲裁賠償是國民黨堅持刪除，他預期未來廠商將提出告訴，市府須自行面對處理。

議事程序遭疑有瑕疵 下週一開三讀會

下午議程一開始，大會即完成追加減預算二讀程序，隨後國民黨議員蘇柏興提議直接進入三讀，議長張清照徵求在場議員同意後，變更議程進入三讀，不料，議長未指示議事人員宣讀三讀程序，即敲槌喊散會，民進黨議員周永鴻、林德宇等人衝向主席台提異議，質疑議事程序有瑕疵，三讀未完成，依原排定期程下週一召開三讀會。

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