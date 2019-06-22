〈中部〉《台中》明年一月中火減煤4成 議會要求開聽證會

2019-06-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保團體向台中市議會提出人民請願案，要求台中火力發電廠減少生煤使用量四成應在明年一月達標，民進黨市議員廿一日在議會要求市府依請願內容召開聽證會，國民黨市議員表示異議，但議長張清照裁示，由市府依法辦理。

民團提人民請願案 建請議會召開

主婦聯盟台中分會與環境權保障基金會、爭好氣聯盟等環保團體上月到市議會提出請願書，要求市府落實中火二○二○年一月廿六日前達成減少生煤使用量四成，建請市議會召開聽證會，讓公民參與相關期程及計畫的討論。

市議員江肇國說，過去人民向議會請願，每每以交辦市府處理結案，最後都石沉大海，要求市府表態是否依環團請願內容，將生煤使用量在二○二○年降至一一○四萬噸，並要求議會受理本案依請願內容召開聽證會。

綠營議員要求議會召開 藍營反對

市議員陳淑華也指出，召開聽證會是展現議會的態度，也能在聽證會中取得市府的明確做法；市議員李中則表示，既然明年市府同意審照時，會要求中火依使用量減煤四成，應該不必召開聽證會。

雙方各執一詞、爭執不休，市議員賴佳微、段緯宇認為，既然有議員提議，又有人附議，議長就應該進行表決。議長張清照從善如流，裁示由市府依法辦理聽證會。

議會最快8月開 行政機關召開較方便

市議會秘書長張世禎表示，議會召開聽證會有嚴謹的程序，必須經大會通過，才能啟動相關作業，依本次會期議事日程估算，最快八月才能召開聽證會；行政機關做重大決策時，本來就要舉行公聽會或聽證會，徵詢人民的意見，由行政機關召開公聽會或聽證會比較方便，不會耽誤時間。

環保局說明，市府核發中火展延二○一八、二○一九年許可證時，生煤使用量最多僅能一六○○萬噸，四年內減少生煤使用量四成，今年底，中火十張許可證將陸續到期，市府據此要求中火未來每年生煤許可證使用量最多僅能一一○四萬噸，落實自治條例減煤、減排精神。

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