〈中部〉3違章工廠涉毒、賭 彰縣府鐵腕拆除

2019-06-22

〔記者張聰秋／彰化報導〕動手拆除違章工廠！為不讓犯罪場所重起爐灶，彰化縣警察局十九日起一連三天啟動全國打擊犯罪結合「第三方警政」策略，與縣府建設處合力施鐵腕，拆除三處涉嫌作為製毒、販毒及職業賭場的違章建築工廠。警方表示，拆除的目的正是要力求斬草除根，不讓犯罪場地死灰復燃。

以往涉犯罪處所均未處理

三件違章工廠都是嫌疑人承租掩護犯行，其中二處涉及重大毒品、一處涉及經營職業性賭場。刑事警察大隊副大隊長林世明表示，以往警方掃蕩犯罪行為，只將犯罪嫌疑人移送司法判決，對於犯罪地點或設施都未處理，部份地點成為犯罪淵藪。

經檢討後，目前全國已有一致性作為，一旦查獲營業場所或工廠涉嫌合法掩護非法，從事不法行為，除移送偵辦外，同時結合縣府建設處等相關主管機關，啟動「第三方警政」策略，依法拆除違建的犯罪場所。

警政結合建管單位依法拆除

建設處長劉玉平說，這三處全是違章工廠，罪犯在工廠內從事毒品、賭博等犯罪行為，縣府以淨化治安為前提，列入優先拆除個案，拆除經費總共卅萬元，全由縣府拆除經費支付。

本月十九日率先拆除處所是彰化市水尾一路違章工廠，該處於去年一月被警方查扣五○多萬顆第三級毒品「一粒眠」，緊接著廿日拆除彰化市磚磘路一處違章工廠，該處是去年五月刑事警察局和彰化警方聯合破獲製毒工廠，查扣大麻活株卅三株及乾燥大麻葉一四‧三公克，昨天拆除處所位於鹿港鎮鹿崙段，去年九月由鹿港警分局破獲經營俗稱「推筒子」的職業賭場。

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