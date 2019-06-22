〈中部〉春遊雲林住一晚 現折500元

2019-06-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林拚觀光，縣府與縣內卅五家好店、觀光工廠及遊樂園推「慢遊雲林二天一夜好康享不完」方案，春遊雲林住一晚，住宿現折五百元，六月卅日前憑今年四到六月在縣內合法旅宿住宿收據正本，可享好康優惠與產品。

青年入住北港民宿 再折500元

縣府文化處表示，春遊補助自由行共三萬兩千個名額，平日（週日至週四）入住專案旅宿，每房折抵五百元，十八至四十歲青年入住經典小鎮北港鎮的民宿，還可再享折抵五百元優惠，縣內有六十九家旅宿參與，詳細名單請上觀光局春遊活動自由行網頁查詢。

憑住宿證觀賞大復戲院音樂會

北港大復戲院懷舊音樂會六月廿九、卅日開唱，遊客可憑六月廿日起至雲林合法旅宿住宿憑證，包含收據、發票或訂房證明等，至北港遊客中心兌換票券入場，每人限索兩張，縣內有一百三十九家合法旅宿業歡迎遊客蒞臨。

參與「慢遊雲林二天一夜好康享不完」的業者包括：劍湖山世界主題樂園、瑞春醬油、丸莊醬油觀光工廠、興隆毛巾觀光工廠、福祿壽觀光酒廠、良作工場農業文創館、好住民宿、朝聖高悅酒店、蜜蜂故事館、北港春休閒園區、千巧谷牛樂園牧場及佛美神仙故事館等質業者，邀請全國民眾暢遊雲林，詳細業者名單可上雲林文化旅遊網查詢。

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